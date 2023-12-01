UNIQLO感謝祭開跑下殺66折！羽絨衣激省千元　GU最低150元起

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

雙11、黑五購物節還沒買過癮？冬季保暖衣物準備的還不夠？日本時尚品牌UNIQLO和GU接連推出年終感謝祭，超狂優惠快把握！UNIQLO最強感謝祭今（1）日起登場至12／7，限時7天，包含HEATTECH系列精選發熱衣、刷毛系列、羽絨外套等禦寒神器折扣下殺66折起，最高現省1千元；而提早開跑的GU活動期間同樣至12／7，精選多款秋冬男、女、童裝單品推出暖心優惠價，最低只要150元起就能入手！

UNIQLO



近日氣溫有感下降，終於有冬季和歲末節慶氣息，而UNIQLO也宣布「2023感謝祭」即日起至12月7日限時7天登場，集結5大超人氣系列商品祭出最低66折起的超強回饋優惠，尤其為迎接冬季低溫，UNIQLO特別將保暖防寒必備單品都納入感謝祭優惠，最高激省1,000元！

▲UNIQLO 女裝無縫羽絨連帽外套，原價4,990元，優惠價3,990元；男裝 防風刷毛連帽外套，原價1,490元，優惠價1,290元。



絕對要先鎖定的就是首度優惠直降千元的「女裝無縫羽絨連帽外套」，擁有卓越保暖機能，更擁有防風、防潑水等特性，是這次必搶的超高CP外套單品；另外，保暖又輕盈的Hybrid羽絨系列男、女裝連帽外套和適合洋蔥式穿搭的「特級極輕羽絨背心」也都現省500元。

▲UNIQLO 男裝 Hybrid羽絨連帽外套（3D剪裁），原價3,990元，優惠價3,490元；特級極輕羽絨背心，原價1,490元，優惠價990元。



除了保暖單品，本次感謝祭也精選了多款年度熱賣單品推出超值優惠，像是不分季節都適穿、長年熱賣的法蘭絨襯衫，全球最暢銷的「空氣神T」U AIRism棉質寬版圓領T恤和男、女特輯彈性牛仔褲等人氣單品，都有100～300元折扣優惠。

▲UNIQLO U AIRism棉質寬版圓領T恤（五分袖），原價590元，優惠價490元；男裝 法蘭絨格紋襯衫（長袖），原價990元，優惠價790元。

▲UNIQLO 女裝 HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖圓領T恤，原價790元，優惠價590元；男裝 彈性細刷毛中高領T恤（長袖），原價790元，優惠價590元。



經典HEATTECH及刷毛系列也不能錯過，除了各式領口設計的EXTRA WARM棉質極暖系列皆推出限定優惠外，「女裝 HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖圓領T恤」、「男裝 HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖華夫格圓領T恤」也都現折200元。此外，嬰幼兒、童裝的秋冬保暖衣也都推出限定優惠，包含童裝特級極輕羽絨背心、童裝HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖圓領T恤（長袖）、女童刷毛休閒服組（長袖）和嬰幼兒舒適內搭褲等，最低190元就能入手！

▲UNIQLO童裝特級極輕羽絨背心，原價1,290元，優惠價990元。



GU

GU則是自11月底就搶先推出感謝祭，活動期間至12月7日，不僅精選多款秋冬男、女、童裝單品推出暖心優惠價，最低更只要150元起就能入手！同時更推出多重多重「感謝U你」回饋活動，像是限定期間不限金額消費即可獲得人氣插畫家「消極男子」打造的暖心小物，還可再抽老爺酒店集團住宿券等！

像是冬日裡不可或缺的時尚大衣，包含「男裝麥爾登切斯特大衣」、「女裝麥爾登短版連帽大衣」都直接現省200元。

▲GU 男裝麥爾登切斯特大衣、女裝麥爾登短版連帽大衣都現省200元。



大衣內男生可搭配現正優惠390元的「男裝休閒上衣」；女生則可選擇搭配優惠價格590元的「女裝毛呢喇叭褲」，短版的大衣版型搭配喇叭褲，更能延伸腿部線條，打造纖長身形比例。

▲GU 男裝休閒上衣，優惠價390元；女裝毛呢喇叭褲，優惠價590元。



擁有包含圓領、V領、高領等多種款式，還有內搭褲可以挑選的「STYLE-HEAT EXTRA保暖衣系列」也於期間內推出任2件折100元的優惠價格，讓你用溫暖的內著單品抵禦低溫；能讓整體造型更有亮點的戒指、耳環、項鍊等配件類，也有指定單品任2件折100元的優惠價格。

▲GU STYLE-HEAT EXTRA保暖衣系列任2件折100元。

▲女裝多色&金屬戒指5件組、女裝鍊條手鍊等配件類指定單品任2件折100元。