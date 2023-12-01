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總是提不起勁？營養師傳授「6個方法」讓你遠離疲勞

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▲▼營養師傳授「6個方法」讓你遠離疲勞 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲接近半數以上的民眾自認處於疲勞狀態。

記者曾怡嘉／台北報導　 圖／Unsplash、Pexels

你累了嗎？好不容易熬到周五，終於可以好好放鬆一下了，現代人生活忙碌，每天疲勞已是家常便飯，營養師程涵宇教你6個對抗疲勞的生活小習慣，趕快學起來！

#酒精要適量

營養師程涵宇分享，不少人認為喝酒能夠幫助入睡，但是答案或許和你想的不同，每個人對酒精的反應都不一樣，喝過量就容易導致隔天昏昏沉沉、精神更差，如果真的要喝，已啤酒為例，一天1罐330毫升酒精濃度4.5%酒類為限。

▲▼營養師傳授「6個方法」讓你遠離疲勞 。（圖／Unsplash、Pexels）

#睡個好覺

現代人想睡好覺是奢求，但是想要有好精神和好體力，充足且高品質的睡眠不可少，建議睡前可以做一些溫和伸展運動，讓身體適度放鬆能夠幫助入眠。

#戒菸

研究指出，吸菸會降低體內的氧氣利用率，一支香菸會使身體一小時內所得氧氣減少30％，因此更容易產生疲勞感。

▲▼營養師傳授「6個方法」讓你遠離疲勞 。（圖／Unsplash、Pexels）

#解決過敏問題

有的時候疲勞是因為過敏！塵蟎、PM2.5、食物都是造成過敏的元兇，身體為了對抗過敏引起的發炎反應，會降低睡眠品質、注意力，建議大家尋求專業的醫療協助。

#學會放鬆

工作、生活、課業種種壓力常常讓人喘不過氣，壓力會消磨掉精神和體力，所以適當的舒壓是很重要的，建議每天花點時間做自己喜歡做的事，不管事聽音樂、追劇還是冥想放空都可以，讓壓力有地方宣洩，也是打擊疲勞的好方法。

▲▼營養師傳授「6個方法」讓你遠離疲勞 。（圖／Unsplash、Pexels）

#心理諮商

長期心情低落、焦慮或是憂鬱等等的心理不健康狀態都會讓人提不起勁，建議尋求專業的心理諮商，找到情緒的根本問題。

關鍵字：

抗疲勞, 生活習慣, 營養師

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