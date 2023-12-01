西班牙肯德基破天荒推「炸雞香水」！　誘人外觀、還原香料配方超欠聞

記者鮑璿安／台北報導

速食肯德基（KFC）的炸雞是不少人的最愛，不過有想像過炸雞能夠變成香水嗎？西班牙肯德基就讓這一創意成真，帶來一款限量版本「雞腿香水」，不光外觀神還原，連香氣靈感也源自KFC原始配方中的草本植物，簡直是吃貨必備款！





▲西班牙肯德基打造的最新限量版香水名為「Eau D’uardo」 。（圖／翻攝自肯德基官網）

西班牙肯德基打造的最新限量版香水名為「Eau D’uardo」，作為聖誕禮物而來，連瓶身也充滿話題性，是KFC標誌性的雞腿造型，擁有金黃色起起伏伏的紋理，像是棒棒腿般誘人可口，不得不說形象照還頗有精品香氛的架勢，讓人會心一笑。

當然最重要的是香氣部分，以炸雞味道為噱頭，據說靈感源自肯德基原始配方中的11種草本植物香料，還加入天竺葵香調、清新柑橘、胡椒、佛手柑，所以是一款非常清新獨特的香水。也有網友實際聞過，認為是蠻正常的香水，味道算是很好聞，目前肯德基香水限量25000瓶，僅在西班牙當地販售。





▲石屋製菓帶來放大版本白色戀人抱枕 。（圖／翻攝自品牌官網）

食物紛紛延伸出周邊商品，「白色戀人」是北海道著名的夾心薄餅，由石屋製菓於1976年開始生產，在2塊餅乾中夾著一層的白巧克力，是非常多旅客的必買品項之一，沒想到最近石屋製菓也跨足居家領域帶來「白色戀人抱枕」，外觀還原了餅乾的經典包裝設計，用以放大的雪花元素、白い恋人字樣，非常有熟悉感。