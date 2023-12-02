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冬日「香氛沐浴」推薦！LUSH把超美銀河變成沐浴露、CELINE香皂必收藏

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

冷冷的冬日，就是要洗個舒服療癒的澡，一掃整天的疲憊，盤點話題沐浴新品，讓你沉浸在舒服香氣之中，今晚更好眠！

#LUSH

▲▼沐浴盤點。（圖／品牌提供）

▲▼沐浴盤點。（圖／品牌提供）

▲LUSH 璀璨星河系列 - 璀璨星河泡泡浴芭與璀璨星河沐浴露。

LUSH 全新推出 2 款璀璨星河系列產品 - 璀璨星河泡泡浴芭與璀璨星河沐浴露，再搭配全球暢銷產品 - 璀璨星河汽泡彈，讓消費者從視覺到觸覺全面享受在太空中浸浴的感覺。

#CELINE

▲▼沐浴盤點。（圖／品牌提供）

▲左起CÉLESTE古龍水、CÉLESTE香氛沐浴乳、CÉLESTE身體和頭髮香薰精油。

▲▼沐浴盤點。（圖／品牌提供）

▲CELINE 古龍香氛皂套裝，3,600元。

CELINE針對沐浴推出的CÉLESTE香氛沐浴乳，以及CÉLESTE古龍香氛皂套裝，舒服的香氣在冬日給人暖暖的感受，讓人沉浸在橙花的順滑、細膩和甜香氛圍中。

#蕾莉歐

▲▼沐浴盤點。（圖／品牌提供）

▲蕾莉歐 紅石榴沐浴潤膚禮盒。

蕾莉歐推出精緻鐵盒包裝的紅石榴沐浴潤膚禮盒，其中石榴種子在經冷壓後也具有卓越的抗氧化作用及優質的保養功效，紅石榴沐浴乳有著的迷人果香質調香味，沐浴後塗抹紅石榴潤膚霜，使肌膚摸起來柔軟滑順。

#Melvita

▲▼沐浴盤點。（圖／品牌提供）

▲Melvita 黃金堅果油沐浴膠，250ml （節慶限量版），680元。

Melvita獻上充滿冬日暖陽溫暖的香氛沐浴體驗，以清新活力佛手柑與苦橙為首調，帶出茉莉、梔子花與蜜桃細緻芳香，最後留下以東方木質香調，在家就能享受一場Hammam摩洛哥浴洗禮。

關鍵字：

香氛沐浴, 沐浴, 推薦

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