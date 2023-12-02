血糖不穩容易胖！營養師教吃4種「控糖食物」：飽腹感也很好

▲營養師教吃4種堪稱「天然胰島素」的控糖食物，飽腹感強對瘦身有益處。



記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

除了糖尿病患者需要控制血糖，對於想減肥的人來說也很重要，但不少人為了穩定血糖一堆東西不敢吃，最後避到不知道該吃什麼才好。營養師周麗就表示，即使在控糖期間，很多食物都是能吃的！她就推薦堪稱「天然胰島素」的4種食物，飽腹感強、控糖效果也很好，需要血糖穩定、想減肥的人都可以吃起來。

＃高膳食纖維食物



高膳食纖維食物可以放心吃，像是紅豆、綠豆、腰豆、四季豆等雜豆，和糙米、薏仁米（薏苡）、燕麥等全穀物，這些食物都含有豐富的膳食纖維，可以減緩食物在體內消化和吸收的速度，尤其是燕麥，含有豐富的β-葡聚醣，可以很好地幫助延緩葡萄糖的釋放，所以可以放心吃。

＃健康脂肪類食物



含有優質脂肪的食物可以常吃，像是原味堅果、鮭魚、鯖魚、鱈魚、酪梨等，這些食物富含的多不飽和脂肪酸，能幫助提高胰島素的敏感性。

＃優質蛋白質食物



周麗表示優質蛋白質食物可以大膽吃，像是豆、魚、蛋、肉這些高蛋白的食物，飽腹感較強，可以降低胃的排空率以及小腸中間食物的消化率，因此高蛋白的食物，血糖生成指數通常都不高，拿高蛋白食物和主食搭配著吃，血糖更平穩。

＃醋



有研究發現，每餐攝取4湯匙的醋，可以降低30%的血糖水平，因為醋可以延緩食物的排空率、延長進入小腸的時間。像是吃沙拉的時候，可以用一點點的油醋醬，提升美味還能幫助調節血糖。