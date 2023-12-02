星巴克12月「連續27天」買一送一今開跑　點開連結滑手機現賺一杯

▲星巴克數位活動買一送一來囉，這次直接長達27天優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克12月數位活動又登場了！在這感恩的季節直接給你長達27天的小確幸，提醒你除了同事，也可以邀請久違不見的好友喝杯咖啡，只要登入數位活動連結，完成體驗就可參加抽獎，用1分鐘買一送一優惠手到擒來，走到店門口再玩都來得及，獲券後2天內都可以使用，別忘了一定要給它抽好抽滿！

星巴克12／2至12／28期間推出「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」，只要進入活動網址，登入LINE或FACEBOOK等帳號點選體驗內容，完成數位遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，包括買一送一、第二杯半價等優惠券，其兌換期限為獲券日2天內。

進入數位體驗之後，先選擇自己喜歡的禮物包裝，之後再選擇搭配的緞帶顏色組合起來，就可獲得專屬優惠券，整個體驗完成時間大約一分鐘，就能等著開啟優惠囉，使用者可選擇用LINE帳號、FACEBOOK帳號或GOOGLE帳號登入，優惠券會自動儲存在手機內。

而幾乎整個12月的優惠粉紅泡泡，讓消費者在邁入冬日迎接許多年節歡慶的時刻，也能有一杯暖心咖啡的溫馨時光，但須注意此優惠仍有門市限定，不提供優惠門市請看文末列表。

另一間連鎖咖啡路易莎，也針對上午消費人潮，對自家黑卡忠實會員持續推出優惠，目前已邁入最後一個月份，12月底前黑卡會員上午11點前咖啡飲品第二杯半價、購買超值活力早餐加1元升級美式黑咖啡，上午11點後喝咖啡吃蛋糕，蛋糕享9折優惠、扣5點換任一飲品，可享定價9折優惠。

cama cafe近期適逢自家冬日主題季，12／13前於門市購買玫瑰偷心輕美式、玫瑰偷心輕拿鐵2款飲品，不限冰熱、容量單杯皆可享嚐鮮價折扣10元優惠。

星巴克不提供買一送一優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。