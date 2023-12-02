LIFE・經典／星巴克首間Greener Store開幕　成未來展店新指標

▲星巴克沙鹿北勢為台灣首間該品牌的Greener Store，具象徵意義。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

環保減碳已成趨勢，目前的環境生態保護行動已經是「必須做」而非「需要做」的狀況，在台擁有600家連鎖門市的星巴克，近期發表在台首間Greener Store店型，看似平凡的店面，其實已通過25項標準認證，且12月時全台還會有2家Greener Store門市開幕，建議民眾可以去親身體驗一下，會發現不需要太大的改變，也能為地球環保貢獻心力，進而延伸到自家領域。

Greener Store是星巴克與世界自然基金會（World Wildlife Fund）共同開發的綠色門市，該種門市必須「每年」通過世界自然基金會、SCS Global Services共同制定的25項標準的稽查與認證，期望促進節能、節水、減廢、再生能源、責任採購、健康環境、夥伴參與，從而達到有效減少門市碳排放、水資源浪費和垃圾量的目標。

11月底，位於沙鹿北勢的星巴克全新門市開幕，該店為星巴克在台25周年的紀念門市，也是台灣首間該品牌體系下的Greener Store，是繼上海及日本東京等地後，星巴克在台的綠色新篇章，其最大的外顯措施，包括停車格配備充電樁門市，且導入數位看板，減少紙張浪費，另也設置咖啡渣專區供顧客索取，內部建築規劃也設置水循環系統，作為澆灌使用，達到水資源再利用。

節能減碳的電動車盛行，沙鹿北勢門市外共有四格停車場配置60kW單樁雙槍，各款CCS1、CCS2及CHAdeMo充電介面的電動車都能使用，單槍充電每小時可充電50度約250公里，雙槍充電每小時約可充電25度電約130公里 ，視各車款充電規格與電耗而異。

▲大片玻璃引入自然天光，也是減少照明的做法。

同時，響應環保減少紙張使用，沙鹿北勢門市也導入數位看板，依照素材品項及數量不同，數位看板可輪播影片，提供顧客視覺上更加豐富的畫面，且既然強調永續環保，本身就提供的咖啡渣索取服務自然不可少，設置專區感覺更顯眼，讓消費者能仔細思考咖啡渣能二次利用的生活做法。

星巴克目標將於2025年在全球建造和改造1萬家綠色門市，實現與加速全球邁向永續目標的重要一步，據悉台灣地區到12月底，將會有3間Greener Store門市開幕，在台星巴克門市超過600間，也期望增加更多舊有門市改造，即便是企業的一小步，都是全地球的一大步。也希望咖啡連鎖品牌轉型不僅只增加精品感，更能朝環境永續的方向邁進。