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德國媽媽的「減法掃除」每天只花5分鐘　家裡整齊像樣品屋

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▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲打掃是件累人的事，解構出重點方法就能事半功倍。（圖／unsplash、Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

德國以簡單明瞭、有效率的管理術而著名，其德國式的風格，也落實在一般的日常生活中，德國媽媽管理巨大複雜的打掃家務，也有一套自己的心法，只要用對心態，即便一天只花5分鐘打掃家裡，也能井井有條，許多在德國居住過的人，都對其家中的整齊清潔印象深刻，用最小力氣、達到最好效果的「減法掃除」重點一定要學起來。

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

去除不需要的物品
把用不到的東西刪除，是絕對的基本功，有些人家裡有好幾台果汁機，自己也很少打果汁，在這種使用頻率下還有「好幾台備用」，家中想乾淨也難，去掉多餘的東西、少買家中不需要或很少需要的「特價品」，還有不拿自己不用的「贈品」，以7分滿為儲物上限，如果家中東西太多，就進行「一天丟一件」的方式來施行。

▲打掃清潔。（圖／Unsplash）

減法打掃
不要使用過多的清潔用具，更不要重複擁有，像是拖把有兩支、吸塵器有好幾台，尤其在空間有限的小家庭裡，還沒開始打掃就先變得很沈重，德國媽媽主要的清掃工具只有兩個，一支掃把跟一條毛巾，當然這因人而異，但減少「掃除垃圾」的概念是一定要的。

▲打掃清潔。（圖／Unsplash）

尋找更輕鬆的方法
煮完湯時爐子還熱，順手擦掉肉汁或不小心濺出的湯滴，比冷了之後更容易；濕度高的天氣最適合擦玻璃，灰塵更容易吸附在抹布上；大雨天就把紗窗放庭院或天台，用雨水慢慢沖洗掉大部分灰塵，果皮、咖啡渣燈能是天然清潔劑跟除臭劑。

▲▼ 天花板。（圖／取自免費圖庫Pexels）

此外，重油跟重髒污的地方，不用強逼自己一次就清潔完，一點一點的清掉，避免你變成討厭打掃的人，一天花5分鐘清潔家裡，且不要只掃同一個地方，都能讓你用輕鬆的態度做家事，最後天花板要清潔，因為灰塵吸附在天花板上，讓你下方就算清的再乾淨也沒用，天花板髒等同整個家都是灰塵，一定要找時間清潔，打掃起來才能更有效率。

關鍵字：

打掃, 清潔, 整理居家, 德式掃除法

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