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Givenchy高顏值設計師宣布卸任！　任職3年曾打造爆款鯊魚靴、Voyou包

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記者鮑璿安／外電報導

時尚圈人事異動不斷，這次輪到法國時尚品牌Givenchy宣佈設計師Matthew M. Williams即將卸任，在他任職3年期間，帶來了鯊魚靴和Voyou手袋等單品，可惜在求新求變的時尚產業，更需要源源不絕的創意和話題，而2024早秋系列會是他的告別之作。

Givenchy發表的聲明如下， Matthew M. Williams將於2024年1月1日卸任創意總監職務，憑藉他的靈感創作、大膽時裝秀以及與當代藝術家的獨特合作，Matthew M. Williams帶來了創意的新氣象，有助於現代化Givenchy的形象。

回憶Matthew M. Williams 上任初期，可說是一顆眾所矚目的新星，他並非科班出身，也沒有設計名校加持，出自潮流圈洗禮，展現高端與街頭的混合，也的確在Givenchy任期內有所突破，陸陸續續帶來了富有立體感的V形Voyou包款、叛逆時尚的鯊魚靴，都是品牌近年來較有記憶點的單品。

Matthew M. Williams未來將專注於個人品牌1017 ALYX 9SM，他本人表示：「領導Givenchy的創意方向，是我在2020年接任時所說的一生夢想。這三年裡，我努力繼承Hubert de Givenchy先生的遺產，同時帶入我自己的創意視野，我要由衷感謝工作室、Renaud de Lesquen和LMVH給予我的這個難以置信的機會。」目前Givenchy尚未宣佈下任創意總監人選，將繼續透過由品牌工作室團隊操刀設計。

關鍵字：

Givenchy, 設計師, Matthew M. Williams, 創意總監

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