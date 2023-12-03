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星．變美／40歲陳妍希少女肌秘訣公開：礦泉水洗臉、隨身攜帶蒸臉器

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▲▼星變美陳妍希。（圖／翻攝自小紅書/陳妍希）

▲陳妍希駐顏有術，看起來頂多30歲。（圖／翻攝自小紅書/陳妍希，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

40歲陳妍希有「國民女神」之稱，多年來即便是結婚生子，少女感依然爆棚，她時常在《小紅書》分享自己的工作與生活點滴，消除嬰兒肥之後，只見她越來越美，加上天生的好膚質，堪稱顏值巔峰，一起來看看她的保養祕訣。

▲▼星變美陳妍希。（圖／翻攝自小紅書/陳妍希）

被網友譽為擁有「少女感超長待機時間」的陳妍希，擁有吹彈可破的好膚質，她曾在採訪中害羞坦承，自己有點天生麗質再加一些後天努力，因為個性比較急，所以保養也崇尚極簡主義，其中最重視清潔，光在這塊就下很大的功夫。

#清潔步驟：

眼唇卸妝液→卸妝油→洗臉巾擦拭→洗面乳→洗臉巾擦拭→潔膚水

陳妍希分享，曾在學生時代時因為發懶不卸妝就睡覺，隔天起床發現臉上冒了一顆斑，自此她開始非常重視清潔步驟，若是有上妝，回家會先用眼唇卸妝液卸除局部，接著再使用卸妝油卸除全臉彩妝，清水洗淨後，會用洗臉巾先擦拭一次，接著再使用洗面乳清潔，洗完臉後再用洗臉巾擦拭一次，確保臉上乾淨之後，還會再用潔膚水，最後才會進入保養步驟。

▲▼星變美陳妍希。（圖／翻攝自小紅書/陳妍希）

▲▼星變美陳妍希。（圖／翻攝自小紅書/陳妍希）

她分享「女人是水做的」，因為水會天天接觸到肌膚，對水的要求也格外的高，出差會隨身攜帶洗臉淨水器，因為有的地方的水比較不乾淨，擔心長期用水可能導致臉部過敏，因此她也願意多花錢買貴一點的礦泉水來清潔肌膚，相當寶貝自己的臉蛋。

#日常保養步驟：

洗臉→爽膚水→保濕乳液→眼霜→乳霜

她的保養步驟精簡確實，會依照季節來調整品項，像是秋冬就會較重視滋潤，會用乳霜來代替乳液，平時工作外宿也會帶著蒸臉機，利用冷風和熱風循環幫助消除浮腫，若是臉色有點蒼白，蒸臉機也能快速使肌膚變紅潤，達到好像剛洗完澡的代謝感。

關鍵字：

陳妍希, 保養, 洗臉, 清潔

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