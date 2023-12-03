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想凍齡必吃！營養師曝4種「天然雌激素食物」　養膚還護骨骼

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▲▼ 營養師教吃4種天然雌激素食物。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享4種「天然雌激素食物」，建議女性日常飲食可以多吃。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

羨慕女星們凍齡、不顯老的狀態？除了認真保養、早睡早起，吃對食物也很有幫助！營養師周麗表示「雌激素」是女性重要的荷爾蒙之一，與肌膚、身體代謝、骨骼健康甚至頭皮髮絲護理都密切相關，想凍齡就一定要補充雌激素。她就建議可以把以下4種含有植物雌激素的食物加到日常飲食中，讓你越吃越漂亮。

▲▼ 營養師教吃4種天然雌激素食物。（圖／示意圖／達志影像）

＃大豆、豆製品

大豆中的大豆異黃酮就是一種植物雌激素，平常像是豆腐、豆漿、豆乾等豆製品可以多吃一點。

＃亞麻籽

亞麻籽中富含的木酚素是一種具有雌激素活性的植物化合物，可以在體內模擬雌激素的作用，而且亞麻籽的礦物質和膳食纖維含量也是很豐富。營養師更建議，可以每天用20g亞麻籽和20g大豆打成一杯亞麻籽豆漿，雙重補。

▲▼ 營養師教吃4種天然雌激素食物。（圖／示意圖／達志影像）

＃十字花科蔬菜

十字花科蔬菜中富含異硫氰酸酯，在吃進十字花科蔬菜的過程中，身體裡的酶會將異硫氰酸酯轉化成其他化合物，其中就包含吲哚這類的植物雌激素，且十字花科蔬菜還富含多酚類、類胡蘿蔔素、硫代葡萄糖苷等多種活性成分，還能促進代謝、幫助減肥瘦身，對於穩定血糖、抗癌也很有益。常見的十字花科蔬菜包含青花菜、花椰菜、高麗菜、(紫)甘藍、油菜、芥蘭、大白菜、白蘿蔔等。

＃南瓜籽

南瓜籽中含有的植物雌激素和亞麻籽相同，也是木酚素，營養師建議，可以把南瓜籽當成下午的零食或餐間的點心吃起來。

關鍵字：

雌激素, 天然雌激素, 補充, 食補, 食物, 飲食, 營養師

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