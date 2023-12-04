熬夜掉髮臉色差？皮膚科醫師教「5招快速補救」：泡腳要＋1物

▲皮膚科醫師分享熬夜後補救妙招，幫助對抗掉髮、肌膚狀態變差等問題。（圖／翻攝IG@skuukzky、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝pexels、IG@ahc.official、@innisfreeofficial

現代人生活作息改變，熬夜晚睡變成許多人的常態，而熬夜除了傷害健康、影響精神，也會導致掉髮增多、口臭、肌膚變得暗沉粗糙甚至冒痘。除了自發性的熬夜可盡量避免，有時難免會因不得已的緣故必須熬夜，皮膚科醫師劉秀麗表示，這時候可以用對一些外用內服的方法來自救！她就在小紅書上分享5招熬夜後的快速補救秘訣，幫你對抗熬夜後的落髮和臉垮危機。

＃沖泡代茶飲



劉醫師表指出，很多人多熬幾次夜，掉髮就特別多，這是因熬夜會使氣血不足，建議平時可以用西洋參、枸杞、桂圓用熱水泡開，泡成代茶飲，能幫助調整睡眠，讓頭髮自行慢慢恢復。

＃外用抗掉髮洗劑



還有一些人，熬夜後頭皮頭髮出油會特別多，還會搔癢，長期下來掉髮更嚴重，也很難長回以前的髮量。劉醫師建議，第一可以適當用點二硫化硒洗劑來清潔，和洗髮精以1：1比例混合後用來洗頭。第二，米諾地爾（Minoxidil）是美國FDA認證外用生髮藥品，可以促進血液循環，加速吸收營養，掉髮多的人可以用。濃度上，建議女生使用2%、男生使用5%的米諾地爾；類型上，建議可選擇擦劑類型，丙二醇含量低，比較溫和且清爽，不然頭髮會顯得更油膩了。

另外，劉醫師也提醒，改善脫髮是「長期抗戰」，不要想說一下子就解決，一般來說，外塗和內養要堅持6個月以上才能看到效果。

＃補覺時間要注意



熬夜後要及時補覺，但劉醫師表示別在早上補覺，而是建議比如今天熬夜了，可以在隔天中午11點～下午1點的期間睡半個小時，不能睡太多，到了晚上則要比前一天提前1～2個小時睡覺。

＃肉桂泡腳



熬夜後可以用肉桂加水泡腳，引火下行，這樣可以幫助讓睡眠品質提高。

＃熬夜後保養重點



熬夜後肌膚通常會是外油內乾的情況，甚至是冒痘，劉醫師建議這時候的保養要「早抗氧，晚用酸」，早上用含有低濃度維生素C、蝦紅素、綠茶等成分的護膚品，晚上用點水楊酸搭配修護乳；而如果有長紅腫包包，可以塗點藥膏幫助消下去。