fb ig video ETtoday search mobile

營養師教你挑早餐「4大重點」：不超過500大卡、油炸物能免則免

>

▲▼營養師傳授「早餐4個原則」。（圖／Unsplash）

▲吃一頓好的早餐，有效幫助思路清晰。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

一日之計在於晨，吃好早餐是一件很重要的事情，但是早餐店中最受歡迎的早餐，往往是澱粉加上炸物的組合，如果再加上一杯大冰奶，熱量一不小心就要破700卡，聽聽營養師高敏敏教你吃飽吃巧，別給身體太大的負擔，才能帶動一整天的效率。

▲▼營養師傳授「早餐4個原則」。（圖／Unsplash）

#熱量控制300-500大卡

營養師高敏敏分享，早餐熱量需控制在300-500大卡，避免攝取過多熱量，以免造成肥胖的問題。

#搭配無糖飲料

建議早餐飲料選擇無糖或高纖、有蛋白質的飲品，像是綠拿鐵、高纖豆漿等，補充纖維的同時，也減輕負擔。

▲▼營養師傳授「早餐4個原則」。（圖／Unsplash）

#選原型食物，盡量避開油炸

盡量挑選乾淨的原型食物，避開加工品，烹調方式也盡量避免油炸，因為蛋白質經過高溫油炸後，會破壞食物本身的維生素，並形成「醣化蛋白質」易使人體血管硬化，以免會有肥胖、增加腎臟負擔的問題。

#注意均衡

營養師高敏敏指出，均衡的早餐要包含蛋白質、碳水、纖維，早餐店的餐點通常纖維量都偏少，建議可以搭配一些水果代替飯後甜點，像是營養師的早餐通常就是一顆水煮蛋配半顆地瓜，再來個綠拿鐵，這樣吃就很營養均衡。

整體來說，有均衡營養的早餐可以維持良好的新陳代謝，還能有效幫助思慮清晰、效率同時提升。

關鍵字：

營養師, 早餐, 選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

最會搞曖昧的3大星座！Top 1撩人只是習慣，喜歡新鮮感又愛自由

最會搞曖昧的3大星座！Top 1撩人只是習慣，喜歡新鮮感又愛自由

營養師教你挑早餐「4大重點」：不超過500大卡、油炸物能免則免

營養師教你挑早餐「4大重點」：不超過500大卡、油炸物能免則免

德國媽媽的「減法掃除」每天只花5分鐘　家裡整齊像樣品屋

德國媽媽的「減法掃除」每天只花5分鐘　家裡整齊像樣品屋

超準！第一眼看到獅子還是樹？精闢剖析你是「哪一種人」 想凍齡必吃！營養師曝4種「天然雌激素食物」　養膚還護骨骼 在家中哪裡最自在？日網神準心測分析你「生命中的關鍵貴人」 UNIQLO感謝祭開跑下殺66折！羽絨衣激省千元　GU最低150元起 星巴克12月「連續27天」買一送一今開跑　點開連結滑手機現賺一杯 冬天甩肉謹記瘦身5攻略！ 早餐吃「水煮蛋」效果更加倍 無印良品大立旗艦店8款獨家商品公開　煙燻橘行李箱超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面