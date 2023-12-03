營養師教你挑早餐「4大重點」：不超過500大卡、油炸物能免則免

▲吃一頓好的早餐，有效幫助思路清晰。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

一日之計在於晨，吃好早餐是一件很重要的事情，但是早餐店中最受歡迎的早餐，往往是澱粉加上炸物的組合，如果再加上一杯大冰奶，熱量一不小心就要破700卡，聽聽營養師高敏敏教你吃飽吃巧，別給身體太大的負擔，才能帶動一整天的效率。

#熱量控制300-500大卡

營養師高敏敏分享，早餐熱量需控制在300-500大卡，避免攝取過多熱量，以免造成肥胖的問題。

#搭配無糖飲料

建議早餐飲料選擇無糖或高纖、有蛋白質的飲品，像是綠拿鐵、高纖豆漿等，補充纖維的同時，也減輕負擔。

#選原型食物，盡量避開油炸

盡量挑選乾淨的原型食物，避開加工品，烹調方式也盡量避免油炸，因為蛋白質經過高溫油炸後，會破壞食物本身的維生素，並形成「醣化蛋白質」易使人體血管硬化，以免會有肥胖、增加腎臟負擔的問題。

#注意均衡

營養師高敏敏指出，均衡的早餐要包含蛋白質、碳水、纖維，早餐店的餐點通常纖維量都偏少，建議可以搭配一些水果代替飯後甜點，像是營養師的早餐通常就是一顆水煮蛋配半顆地瓜，再來個綠拿鐵，這樣吃就很營養均衡。

整體來說，有均衡營養的早餐可以維持良好的新陳代謝，還能有效幫助思慮清晰、效率同時提升。