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亞錦賽擊退南韓好樂　HUBLOT見證台北大巨蛋歷史時刻

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▲▼ HUBLOT,Seiko 。（圖／公關照）

▲HUBLOT為第30屆亞洲棒球錦標賽製作象徵中華隊標誌的Big Bang Unico 鈦金藍陶瓷計時碼錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

昨晚是棒球迷熱血沸騰的一夜！等了32年台北大巨蛋昨終於啟用，開幕戰為第30屆亞洲棒球錦標賽「中韓大戰」，由今年台灣大賽MVP徐若熙先發，率領中華隊以4比0擊敗南韓，將大巨蛋史上的第1勝留在台灣，不僅球賽精采，球迷肯定也注意到擔任官方計時的瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）特別為此賽事設計的「投球計時器」，品牌同時致贈「紀念掛鐘」慶祝體壇盛事30周年，而最能凸顯中華隊特色的錶款也同步亮相，為Big Bang Unico鈦金藍陶瓷計時碼錶。

▲▼ HUBLOT,Seiko 。（圖／公關照）

▲HUBLOT BIG BANG UNICO鈦金藍陶瓷計時碼錶，651,000元。

亞洲棒球錦標賽從12月3日至10日在台灣舉行，共有亞洲8個城市參賽，由HUBLOT擔任官方計時，旗下Big Bang Unico鈦金藍陶瓷計時碼錶，最能呼應主場中華隊的標誌主色，鈦金屬錶殼搭藍陶瓷圈，配上藍色時標、面盤和小錶盤，以及藍色立體刻紋橡膠錶帶，洋溢年輕活潑氣息；裝載HUB1280 UNICO機芯，具72小時動力儲存。

▲▼ HUBLOT,Seiko 。（圖／公關照）

▲HUBLOT 大中華區總經理Omar Choudhary（右）致贈賽事紀念掛鐘給亞洲棒球總會會長辜仲諒。

▲▼ HUBLOT,Seiko 。（圖／公關照）

▲HUBLOT為第30屆亞洲棒球錦標賽製作的投手計時器。

日本腕錶品牌Seiko也與棒球運動淵源深厚，在美國大聯盟奮鬥的日本二刀流球星大谷翔平為代言人，今年特別選在7月5日他29歲生日當天，推出為他打造的Prospex Diver Scuba大谷翔平2023限定版SBDC191，以灰色面盤搭配黑色錶圈，錶冠裝飾他的背號「17」，紅色秒針來自他當時效力的天使隊制服顏色，而不鏽鋼錶扣刻有他的簽名，限量1,700只，只限日本銷售。目前大谷翔平為自由球員身分，他的動向備受矚目，有望成為史上第1位身價6億美元（台幣約187億元）的球員。

▲▼ HUBLOT,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko今年7月為當時效力於天使隊的大谷翔平製作日本限定腕錶。（圖／翻攝Seiko官網）

▲▼ HUBLOT,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex Diver Scuba大谷翔平2023限定版SBDC191。（圖／翻攝Seiko官網）

▲▼ HUBLOT,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex Diver Scuba大谷翔平2023限定版SBDC191，錶冠裝飾他的背號「17」。（圖／翻攝Seiko官網）

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關鍵字：

HUBLOT, Seiko

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