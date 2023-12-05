女生必看婚禮穿搭禁忌＆6大技巧　加碼台韓明星同款範本質感完勝

文／美人圈

受邀參加婚禮時，常常會讓你苦惱不知道該怎麼穿才適合嗎？穿著得體又好看的婚禮穿搭其實沒有這麼難，今天小編整理了6個婚禮穿搭技巧推薦，還可以參考台灣和韓國明星的穿搭，讓你不用再擔心不知道該穿甚麼參加好友的婚禮，也不會因為誤踩禁忌，而被當成不尊重新人喔！

婚禮穿搭推薦

1：連身褲裝

連身褲絕對是婚禮穿搭的好選擇！簡單的設計看起來幹練又時尚，建議可以選擇像圖片這種單邊的斜肩款，露出好看的鎖骨但又不會過於暴露，只要搭配手飾就超好看，不過挑選連身褲時，除了要注意褲子的長度有沒有到腳踝，最重要的是要看鼠蹊部會不會有明顯的形狀，才不會讓別人看起來很尷尬喔！

▲連身褲是婚禮穿搭的好選擇。（圖／AIR SPACE官網）

2：小洋裝

最常見又安全的婚禮穿搭，就是甜美可愛的小洋裝！一件式的洋裝最不容易出錯，除了可以整件同色系的洋裝，也可以選擇假兩件的設計，不需要搭配飾品，看起來也不會過於單調。小編建議連身洋裝最好可以選擇有腰身的款式，不管是綁蝴蝶結或是搭配腰帶，都能讓整體的身材比例看起來更好。

▲小洋裝是安全的婚禮穿搭。（圖／OB嚴選官網）

3：碎花洋裝

看起來清新可愛的碎花洋裝，也是許多女孩的最愛，雖然男生可能都看不懂，但是只要挑對款式就能很減齡！相較於大面積的花朵色塊，小碎花穿搭顯得小巧精緻，即使顏色比較鮮豔，柔和的色調還是能帶給人一種溫暖的舒適感。比起對比鮮明的花色，選擇對比度低的碎花款式，較不容易踩雷，並增加一種平易近人的親切感。

▲碎花洋裝挑對款式就很減齡。（圖／首爾妹官網）

4：西裝外套

如果是選擇無袖洋裝的女生，覺得手臂太粗很彆扭，建議外面可以搭配和裙子不同顏色的西裝外套，看起來優雅又自信，不管是穿著或是披著都很好看！如果不想要有複雜的搭配，白衣＋黑長褲的組合，只要搭上一件有造型的外套，就可以馬上為整體造型加分！

▲白衣＋黑色下身的組合很耐看。（圖／OB嚴選、首爾妹）

5：套裝

女生每次穿衣服最煩惱的就是應該如何搭配了，尤其參加婚禮在穿搭方面又有一些需要注意的地方，如果不想苦惱該如何搭配，那套裝就是你最好的選擇，整套直接幫你配好好！如果是有外套的款式，裡面只需要再自己搭配一件素色的內襯即可，看起來時尚又有型。可以選擇像右圖的小香風套裝，看起來超有氣質，但是裡面的衣服記得不要選會露肚的長度喔！

▲套裝直接搭配好，不用煩惱。（圖／AIR SPACE官網）

6：小配件增加亮點

參加婚禮想要打扮卻又不能太浮誇，搶了新娘的風采，這時候只要排除複雜又浮誇的飾品配件，還是可以利用一些飾品妝點，像是髮夾、 髮箍、耳環、項鍊、手鍊、戒指等，都可以讓簡約的穿搭多了一點亮點，透過層次感的堆疊，讓你的造型更加多樣化，也可以展現出你的時尚美感！

▲利用小飾品妝點。（圖／IG@bonnyread.tw）

婚禮穿搭4大禁忌，千萬別踩雷！

1：造型最忌浮誇

參加婚禮時不宜穿得太浮誇，主要是出於尊重新人和場合的考量，婚禮中的新人理當是全場的焦點，在這個特殊日子應該受到尊重。選擇較簡單和適當的服裝，也不會分散其他人的注意力，確保不會比新人更吸睛。

▲參加婚禮時不宜穿得太浮誇。（圖／AMAZON）

2：穿全白／全黑／全紅

在西方文化中，白色通常是婚禮禮服的代表色，而近幾年流行的小清新婚紗，沒有過多的繁複裝飾，反倒更接近洋裝，所以如果穿全白參加婚禮，可能會讓別人誤以為你是新娘。當然除非是新人特別指定的Dress code，否則很可能會對新人造成不便，千萬注意！另外紅色則是中式婚紗的代表色，如果是除了新人以外的賓客穿著，可能會顯得過於鮮豔！最後就是黑色，在許多文化中都被視為哀悼和悼念的顏色，對於較為守舊傳統的長輩看來，會覺得不太吉利。所以婚禮上長輩較多時，也最好不要穿全黑參加婚禮。

▲最好不要穿全白、全黑參加婚禮。（圖／FB@小S徐熙娣）

3：穿著過於暴露

參加婚禮時應避免穿著過於暴露的衣服，因為婚禮通常是一個正式和莊重的場合，如果穿領口過低的衣服，可能會暴露過多的胸部，讓人眼睛不知道該看哪裡，看起來反而很失禮！ 另外，過短的裙子會有曝光的風險，在婚禮場合也不太得體，還有露肚或是透明材質的衣服款式也應該避免。

4：穿著太休閒

婚禮是一個特殊的場合，對新人來說意義重大，穿得過於休閒，讓人感覺對這個重要時刻不尊重。不適合穿的休閒服裝包括牛仔褲、破洞牛仔褲、短褲、T恤、無袖上衣、涼鞋、運動鞋、拖鞋等。

▲婚禮避免穿得過於休閒。（圖／IG@yoona__lim）

台韓明星賓客婚禮穿搭範本

IU－碎花洋裝

碎花裙浪漫又夢幻，穿得好就會像小仙女一樣明艷動人，卻又溫柔婉約！但在花色的選擇非常重要，因為很可能一不小心，就會像窗簾或是過時老氣。婚禮穿搭可選擇像「國民妹妹」IU身上這套碎花裙，除了碎花還多了蕾絲邊的設計，裙子的長度在膝蓋以上，搭配粉色高跟鞋也可以拉長整體的比例，看起來俏皮可愛，背上紅色的包包，整體造型充滿少女感。

▲IU。（圖／IG@dlwlrma）

林智妍－亮色系洋裝

如果覺得碎花裙不適合自己的女生，就可以選擇這種一件式的連身洋裝，既不用花時間苦惱上下身該如何搭配，也可以保證絕不翻車。以韓劇《黑暗榮耀》爆紅的演員林智妍，身上所穿的檸檬黃洋裝為例，雖然是一件式但卻隱藏很多小巧思。方領設計可以露出整個鎖骨，拉長脖子整體的比例；中間有同色系腰帶的設計，做出腰身可以讓身形看起來不會那麼臃腫，下襬蕾絲的設計非常特別又有氣質，而且亮色系的裙子反而可以很顯白。

▲林智妍。（圖／IG@limjjy2）

Jessica

韓國女星Jessica在退出少女時代後，除了積極發展演藝事業，還成立了個人時尚品牌，身為一位多才多藝又熱愛時尚的藝人，個人IG上也有很多穿搭照可以做參考！小編特別精選出這套黑底白領的西裝套裝，非常適合作為參加婚禮的穿搭，看起來非常氣質。如果不想要看起來過於正式，內搭也可以像Jessica一樣，搭配特殊設計的襯衫，頭上再加上同色系的髮箍作為配件，看起來更加甜美。

▲Jessica。（圖／IG@jessica.syj）

秀英

如果是冬天參加婚禮的人就可以這樣穿！少女時代秀英的衣品也是非常高，身上穿的這套杏色高領襯衫，不會給人過於正式嚴肅的印象，讓整體多一點優雅的氣質， 材質方面可挑選較柔軟的布料，讓本身比較強勢、俐落的襯衫穿搭多了些溫柔感。下身搭配帶有金扣的黑色長裙，是非常安全又不失時尚的組合。如果要搭配的是黑色裙子，建議在襯衫的選擇上可以跳過白色，才不會有一種上班族的感覺喔。

▲秀英。（圖／IG@sooyoungchoi）

林心如

凍齡女星林心如常會在IG分享她的穿搭照，風格都像大學生一樣，走年輕又氣質的路線，她曾在訪問中提到，自己的私服穿搭都以簡單為主，而且偏好選擇合身款的衣服，這樣才能隨時掌握自己的身材曲線。如果跟林心如一樣喜歡簡約、合身的款式，就可以參考她在出席楊祐寧婚禮時所穿的這套裙裝，一長一短的設計可以露出美腿，卻不會過於性感，還有一種很時尚的感覺，再搭配項鍊和耳環作為亮點，就不會因為是全黑而顯得很單調。

▲林心如。（圖／IG@loveruby_official）

小S

小S在節目上的造型相當多變，私底下的她參加活動的穿著也很值得學習。這套是她參加好友婚禮時所挑選的長版小禮服，黑白顏色搭配看起來非常簡約，但是像微V領的一字領和收腰的設計，可以完美顯現出她的好身材，而且領口不會過低到讓人尷尬，就算沒有搭配項鍊看起來還是非常知性、有氣質，推薦給喜歡長裙的女孩。

▲小S。（圖／FB@小S徐熙娣）

昆凌

天王嫂昆凌私下超會穿搭的她可甜可鹽，如果本身不喜歡穿裙裝的人，可以考慮像昆凌一樣，直接穿著同色系的西裝外套＋西裝褲出席，顯得時尚又帥氣。不過建議不要選全黑的搭配，可以選擇像昆凌身上這種天空藍，或是其他亮色系的顏色，才不會顯得過於嚴肅！

▲昆凌。（圖／IG@hannah_quinlivan）

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