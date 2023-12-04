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直擊／870坪無印良品全台最大店5大亮點　推消費滿1千現折100

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▲無印良品高雄大立店。（圖／業者提供）

▲無印良品高雄大立店12／5將正式開幕。（圖／業者提供、記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

2023年末即將到來，日本居家品牌無印良品今年重頭戲870坪全台最大店鋪「高雄大立店」，將在明（12／5）開門見客，從650坪規格直接跳級到近900坪空間，此門店可是集各家旗艦店特色之大成，除了幾乎囊括之前所有的產品與服務，還有首次登場的早午餐輕食店與搶先獨賣商品，此外還有以社區鄰里中心為概念的空間，其裝潢也是以海洋永續的元素打造，5大亮點先看再逛！

▲無印良品高雄大立店。（圖／業者提供）

▲無印良品高雄大立店。（圖／業者提供）

無印良品高雄大立店總面積達870坪、賣場面積近800坪，輕鬆跨越約650坪大的微風松高店成該品牌旗下最大店，12／7旁邊廣達1200坪大的唐吉訶德也將開幕，自然成本周末高雄居民可以前往打卡的新亮點。

▲無印良品高雄大立店。（圖／業者提供）

獨家商品大點名
無印良品也因應高雄大立店開發獨家商品，包括售價89元的設計款黃麻購物袋，另攜手「春池玻璃｜春室」製作回收材製成的玻璃水瓶，採用象徵在地農產「蜂蜜檸檬」的黃色調，別有興味，售價89元，以及觸感細緻的炻器分隔盤，售價250元至350元。

▲無印良品高雄大立店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲無印良品高雄大立店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲無印良品高雄大立店。（圖／記者蔡惠如攝）

將高雄在地酒廠以大樹玉荷包釀造的荔枝酒，做成「玫瑰風味荔枝酒巧克力」，售價139元也是只有這裡買得到。還有使用高雄杉林玫瑰製作的玫瑰面膜，也將當做大立旗艦店的滿額贈禮，只送不賣。

▲無印良品高雄大立店。（圖／記者蔡惠如攝）
    
另外四輪硬殼止滑拉桿箱的「煙燻橘」新色、全系列共11種顏色的口袋筆2款商品也在高雄大立搶先上市，價格分別為4,300元與39元。

良品市場在地獨家選物
在空間廣大的高雄大立店，進駐最大良品市場不稀奇，但其中有些為特地拜訪高雄在地農家的各式食農商品也別錯過，包含選用高雄頗具盛名的土芭樂、檸檬與蜂蜜等製作的土芭樂玫瑰醬、土芭樂香草茶、柚子蜂蜜香草醬、蜂蜜檸檬餅乾、鮮檸檬醬與檸檬香草茶等，其他包括精選冷凍食品、進口點心及在地開發的零食飲品等也有提供。

▲無印良品高雄大立店。（圖／業者提供）

台灣首間MUJI Brunch輕食料理
首間MUJI Brunch餐廳佔地48坪，主打每日各時段都能品嚐的輕食套餐、糕點甜品及各式飲品。輕食分為燉菜套餐與沙拉套餐，售價落在240元至390元，此外也特別提供全台唯一的智能手沖咖啡與現打多款綜合果昔系列，售價90元至120元，讓下午茶也能吃得很健康。

▲無印良品高雄大立店。（圖／業者提供）

▲無印良品高雄大立店。（圖／記者蔡惠如攝）

最滿規模Re Park回收再生服務
高雄大立Re Park回收再生服務，設置丹寧衣物再生箱、玻璃再生箱、食物共享服務與保養瓶罐再生箱，其中「食物共享服務」為邀請顧客分享家中仍在效期內、且包裝完整的食品，透過合作「台灣世界展望會高雄中心」轉贈給需要的家庭。

丹寧衣物再生服務可將經清洗乾淨及晾曬後攜至門市回收，將送至木匠的家關懷協會；玻璃製品再生服務則與春池合作，均會重新製作為嶄新商品，實踐循環經濟。保養瓶罐再生服務將交由大豐環保，經由回收、粉碎、造粒後成為可再利用的素材，再製成其他物品。 

以永續環保作為門市裝潢素材
在高雄大立店裝潢設計上，聚焦海洋與船舶等在地海港元素，使用貨櫃板材當作一樓的牆面，許多貨架也使用鐵件作為裝潢結構，利用金屬材質的銀灰色調帶出工業風的感覺。首度攜手高雄在地的造磚廠商，以無選別的概念，將窯燒上色不一的灰磚作為收銀台後方的牆面素材，讓客戶感受傳統技藝的美好之處，生活雜貨用品區牆面是取用國產「間伐材」 ，而餐廳的餐桌板則採用來自大雪山上的「枯危木」，以不砍伐新木材、善待山林為理念。

▲無印良品高雄大立店。（圖／業者提供）

針對開幕優惠，12／5至12／13持MUJI無印良品聯名卡刷卡消費或出示MUJI passport手機APP享結帳再9折優惠；單筆消費滿2,000元，贈玫瑰面膜，每日限量300份。12／5至12／31購買家具、檔案盒系列商品單筆消費滿3萬元，贈價值2,080元的指定款超音波芬香噴霧器與精油各一；消費滿6萬元，贈原價5,490元的指定款懶骨頭沙發一組。12／14至12／27期間，單筆消費滿1,000元即可現抵100元，可累贈。 

關鍵字：

無印良品, 高雄大立, 旗艦店, 高雄, 早午餐

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