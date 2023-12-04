BALENCIAGA洛杉磯首秀咖啡杯和運動服搶鏡！聯名貴婦超市、話題單品一次看

記者鮑璿安／綜合報導

BALENCIAGA巴黎世家首度前進加州洛杉磯發表2024秋季大秀，剛官宣的新任品牌大使Nicole Kidman 妮可基嫚親臨現場看秀，街道兩側林立的棕櫚樹成為秀場背景，高度還原此次極為生活化的街頭風格，從運動服毫無違和銜接到正式晚裝，體現創意總監Demna看待時尚的新穎視角。

▲BALENCIAGA新任品牌大使Nicole Kidman 妮可基嫚 。（圖／品牌提供）

▲Demna重塑他眼中的洛杉磯時尚風範，身穿運動服手拿咖啡或是購物袋是標誌性象徵。（圖／品牌提供）

▲與著名貴婦超市Erewhon的合作系列 。（圖／品牌提供）

▲新款10XL運動鞋，在比例結構上更進化。（圖／品牌提供）

Demna重塑他眼中的洛杉磯時尚風範，一開場，適用於慢跑、瑜伽等日常活動的運動裝被搬上伸展台，模特兒身穿舒適簡潔的貼身服飾，手拿水杯、接著電話穿梭其中，彷佛生活縮影再熟悉不過。本季仍在挑戰比例的多種可能性，當中不乏非對稱雙拼長褲、手工刺繡豹紋大衣、平整筆直的肩線反復出現，連帽夾克自帶圍巾展現出不屑一顧的態度，與之搭配的話題單品是與著名貴婦超市Erewhon的合作系列，一款印有雙方聯名標誌的牛皮造型紙袋，成為加州人心目中的洛杉磯符號，採取秀後即刻發售模式登場。同時還發售本季新款10XL運動鞋，在比例結構上更進化，與各類運動服單品形成碰撞感。





▲嘻哈女王Cardi B在此時披著藍色毛絨大衣步上伸展台。（圖／品牌提供）





▲遮面解構設計的白色緞布禮服。（圖／品牌提供）

大秀中後段亦從創辦人Cristóbal Balenciaga高級訂製設計取經，從運動場所轉移到受鎂光燈洗禮的晚裝造型，裹身大衣式連衣裙勾勒出棱角分明的奢華外觀，話題嘻哈女王Cardi B在此時披著藍色毛絨大衣步上伸展台，而壓軸造型來自Demna鍾情的偽裝元素，一款厚實而配有遮面解構設計的白色緞布禮服，誇張又具有Balenciaga式幽默感。

▲Le Cagole Tote XL Plus 。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA秋季24系列單品。（圖／品牌提供）

本季包款部分，Le Cagole XL手提袋放大呈現，也進一步帶來購物袋版本，而比佛利山莊著名的Rodeo大道延伸出的鱷紋壓印Rodeo手袋格外吸睛，24/7針織手袋與Monaco肩背包等明星包款皆是本季時尚迷期待的焦點。

▲MONCLER X SACAI聯名系列 。（圖／品牌提供）

同時間MONCLER X SACAI聯名系列也備受矚目，巧妙融合Sacai的多元審美理念與盟可睞Moncler的戶外登山精神，打造男女適穿的全黑、米白色造型，運用出神入化的解構手法，將夾克與長褲相接化作連衫褲、拉開羽絨服衣袖拉鍊可變身披風。系列更著重多場合穿搭，夾克和西裝外套搭配內衣風褶飾連衣裙，兼具柔美優雅氣質與實用功能，打破山系缺少正式感的刻板印象。

▲服飾既可穿在身上，亦可作為配飾隨身攜帶 。（圖／品牌提供）