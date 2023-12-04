BLACKPINK「白金漢宮晚宴穿搭」被問翻！禮服＋同款精品包幫你搜出來

文／美人圈

在全球擁有超強影響力的BLACKPINK日前出席查爾斯國王在白金漢宮舉辦的晚宴，四閨女一身仙氣逼人的造型立刻登上各大媒體頭版！雖然晚宴釋出的官方照片不多，但可以看到的是，身為帶貨女王的BLACKPINK依然穩定發揮，不僅身穿晚禮服被問翻，成員Lisa和Jisoo手拿的精品包款也一躍成為焦點。以下貼心幫各位BLINK們神出同款包，趁著還沒被搶購一空前趕緊入手吧！

查爾斯國王夫妻日前在白金漢宮舉辦盛大晚宴，皇室高級成員幾乎全員出動，包括威爾斯親王威廉、凱特王妃、安妮長公主、蘇菲伯爵夫人等皆出席，而韓國方面與會的，除了尹錫悅夫妻以外，最令人驚喜的就是BLACKPINK四位成員也現身！

▲英國國王查爾斯三世（左二）與王后卡蜜拉舉辦國宴，歡迎南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希。（圖／路透社）



BLACKPINK 白金漢宮晚宴造型

在公佈精品包前，先來聊聊BLACKPINK四人四色的晚宴造型吧！成員Jisoo以一身Dior 2024年高訂黑色禮服優雅現身，肩膀處的澎袖設計和禮服刻意的抓皺紋路為一大亮點特色；Rosé同樣以穩重的All Black禮服驚艷全場，合身剪裁的Saint Laurent桃心領黑色禮服搭配蝴蝶結公主頭髮型，宛如公主般迷人耀眼；Jennie則是以一身TONI MATICEVSKI雪白優雅平口晚禮服搭配銀色Bling Bling小包，露出的鎖骨曲線性感得恰到好處；Lisa選擇的是GEORGES HOBEIKA湖水綠網紗禮服，胸前的鑽石項鍊點綴得剛剛好，根本仙女下凡！

▲BLACKPINK出席英國國宴。（圖／路透社）



BLACKPINK Lisa同款精品包：Fendi小型款式FENDI First

這回Lisa欽點的精品包便是日前Fendi櫃上熱騰騰新品，2023-2024冬季假日系列的「FENDI First」！為慶祝即將到來的假日季節，Fendi將多款經典包換上閃亮水晶及獨特銀色外衣，其中便包含熱賣的FENDI First。

▲Fendi小型款式FENDI First，NT$140,000。（圖／FENDI提供）

FENDI First包款以麂皮製成，全面覆蓋小顆水晶以及多面飾釘呈現FF主題圖案，超大F金屬開合設計，採用銀色壓膜皮革包覆，整體散發華麗奢華氣息。不論是手拿或肩背都超搶眼，難怪會收穫Lisa喜愛。

BLACKPINK Jisoo同款精品包：Dior CD SIGNATURE 橢圓手袋

Dior獨寵Jisoo可不是沒有原因的，她到哪都不忘品牌大使身份，出席白金漢宮晚宴全身上下都身著Dior單品！而Jisoo手持的包款則是2023秋季系列的SIGNATURE包，只能說Jisoo挑包品味真的非凡呀。

▲Dior CD SIGNATURE 橢圓手袋。（圖／Dior官網）

DIOR SIGNATURE光澤感的小牛皮包面搭配中央識別度超高的CD字樣彰顯身份，加上復古金屬釦和質感皮革手提把加持，拎著瞬間氣場狂飆。

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