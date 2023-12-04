TOD'S挖角Bottega Veneta首席成衣設計師！新任創意總監首秀明年2月發表

記者鮑璿安／外電報導

今年（2023）7月交出設計大權的TOD'S創意總監Walter Chiapponi，結束雙方4年合作，現品牌終於宣佈新任創意總監是Matteo Tamburini，他之前在Bottega Veneta擔任首席成衣設計師，設計經驗豐富，未來將會負責操刀TOD'S女裝及男裝系列，能否大破大立引領品牌翻開新篇章，是眾人都期待的焦點。

▲ MATTEO TAMBURINI 出任TOD’S 創意總監 。（圖／品牌提供）

Matteo Tamburini 1982年出生於義大利烏爾比諾，屬於時尚科班出身，曾任職 Schiaparelli 擔任資深女裝設計師，最近一次工作經歷是2017年加入Bottega Veneta，由於這兩大品牌都強調經典的義式美學，對於皮革工藝有很高的要求，再加上前任創意總監Walter Chiapponi剛好也任職過Bottega Veneta，因此Matteo Tamburini的加入，相對而言是保守又穩妥的傳承方式。Matteo Tamburini 於TOD’S的首個系列為2024秋冬女裝系列，將於2024年2月米蘭時裝周期間發布亮相。

▲TOD’S著重皮革工藝 。（圖／品牌提供）

TOD’S集團創始人、總裁及CEO Diego Della Valle先生對此表示，「Matteo Tamburini是一位才華洋溢的設計師。他對於高品質與義式生活方式的摩登願景定會為我們品牌增添光彩。Tamburini將會組建擁有傑出能力的創意團隊，以深度視角呈現奢品世界。」

時尚圈設計師任期走向快閃化，同時法國時尚品牌Givenchy也宣佈設計師Matthew M. Williams即將卸任，在他任職3年期間，帶來了鯊魚靴和Voyou手袋等單品，可惜在求新求變的時尚產業，更需要源源不絕的創意和話題，而2024早秋系列會是他的告別之作。