fb ig video ETtoday search mobile

TOD'S挖角Bottega Veneta首席成衣設計師！新任創意總監首秀明年2月發表

>

記者鮑璿安／外電報導

今年（2023）7月交出設計大權的TOD'S創意總監Walter Chiapponi，結束雙方4年合作，現品牌終於宣佈新任創意總監是Matteo Tamburini，他之前在Bottega Veneta擔任首席成衣設計師，設計經驗豐富，未來將會負責操刀TOD'S女裝及男裝系列，能否大破大立引領品牌翻開新篇章，是眾人都期待的焦點。

▲▼ MATTEO TAMBURINI 出任TOD’S 創意總監 。（圖／品牌提供）

▲ MATTEO TAMBURINI 出任TOD’S 創意總監 。（圖／品牌提供）

Matteo Tamburini 1982年出生於義大利烏爾比諾，屬於時尚科班出身，曾任職 Schiaparelli 擔任資深女裝設計師，最近一次工作經歷是2017年加入Bottega Veneta，由於這兩大品牌都強調經典的義式美學，對於皮革工藝有很高的要求，再加上前任創意總監Walter Chiapponi剛好也任職過Bottega Veneta，因此Matteo Tamburini的加入，相對而言是保守又穩妥的傳承方式。Matteo Tamburini 於TOD’S的首個系列為2024秋冬女裝系列，將於2024年2月米蘭時裝周期間發布亮相。

▲▼ MATTEO TAMBURINI 出任TOD’S 創意總監 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S著重皮革工藝 。（圖／品牌提供）

TOD’S集團創始人、總裁及CEO Diego Della Valle先生對此表示，「Matteo Tamburini是一位才華洋溢的設計師。他對於高品質與義式生活方式的摩登願景定會為我們品牌增添光彩。Tamburini將會組建擁有傑出能力的創意團隊，以深度視角呈現奢品世界。」

時尚圈設計師任期走向快閃化，同時法國時尚品牌Givenchy也宣佈設計師Matthew M. Williams即將卸任，在他任職3年期間，帶來了鯊魚靴和Voyou手袋等單品，可惜在求新求變的時尚產業，更需要源源不絕的創意和話題，而2024早秋系列會是他的告別之作。

關鍵字：

MATTEO TAMBURINI, TOD’S, 創意總監

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

德國媽媽的「減法掃除」每天只花5分鐘　家裡整齊像樣品屋

德國媽媽的「減法掃除」每天只花5分鐘　家裡整齊像樣品屋

最會搞曖昧的3大星座！Top 1撩人只是習慣，喜歡新鮮感又愛自由

最會搞曖昧的3大星座！Top 1撩人只是習慣，喜歡新鮮感又愛自由

網評最新「交換禮物」地雷TOP5！彩妝竟上榜　可愛玩偶只會長灰塵

網評最新「交換禮物」地雷TOP5！彩妝竟上榜　可愛玩偶只會長灰塵

營養師教你挑早餐「4大重點」：不超過500大卡、油炸物能免則免 格蘭路思25年威士忌在台上市　陳嵐舒直呼驚豔打造「時淬之藝」 超準！第一眼看到獅子還是樹？精闢剖析你是「哪一種人」 熬夜掉髮臉色差？皮膚科醫師教「5招快速補救」：泡腳要＋1物 想凍齡必吃！營養師曝4種「天然雌激素食物」　養膚還護骨骼 直擊／870坪無印良品全台最大店5大亮點　推消費滿1千現折100 溫差10度怎麼穿？無印、GU「5單品」保暖不臃腫　忽冷忽熱也不怕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面