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「清潔除臭都OK」咖啡渣的6種用法　到星巴克就能免費拿

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▲星巴克沙鹿北勢Greener Store。（圖／業者提供）

▲星巴克沙鹿北勢Greener Store免費提供咖啡渣。（圖／星巴克提供、pexel、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人有自己在家沖泡咖啡的習慣，會留下許多咖啡渣，其實咖啡渣除臭功能很強，而且還有清潔效果，直接丟掉真的有點可惜，甚至去星巴克買咖啡，有些店也可免費提供咖啡渣讓你免費帶走，有6種簡單重複利用咖啡渣的方法，天然又實惠快學起來！

首先要有個觀念，就是咖啡渣要再利用，一定要先進行乾燥的程序，可以在底下鋪報紙，找個陽台有陽光的角落先曬乾，或是通風處陰乾也可以，若是少量的咖啡渣，在潮濕的狀態下也可用微波爐烘乾，要確認是否乾燥，可以用手測試，來回摸幾下如果咖啡粉會沾手，代表還沒乾，要持續乾燥到咖啡粉不沾手為止，曬乾的咖啡渣可密封放置冰箱備用。

▲咖啡豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

當除臭劑
可以將咖啡渣放進茶包袋內，放在想除臭的空間裡，像是鞋櫃、衣櫃或是特定空間，建議2、3天就要更換一次，注意千萬不要放未完全乾燥的咖啡渣，不然很容易會發霉，出現反效果。

▲咖啡豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

去除油漬
用鍋子做菜難免會出現油漬與食物的氣味，這時在鍋內倒上咖啡渣，加入少許水，然後輕輕擦拭，就能吸取鍋子裡面的油份，除此之外還有去味的效果，這樣的用法等同用熱水去油，使用過後的咖啡渣建議不要沖到水管裡，需丟進垃圾袋。

▲HAPPYCALL,鍋具,平底鍋,湯鍋,鍋子,Her和她。（圖／pexels）

去除容器內味道
有時候我們使用塑膠容器裝食物，會有食物味道殘留在容器內，這樣很少會想再使用它，把咖啡渣放進容器裡，蓋上蓋子靜置1、2天，最後打開清洗，會發現味道不見了。

降低廚餘的異味
若家中沒有密封的廚餘桶，時常會對廚餘袋的氣味產生困擾，此時如果在廚餘袋內撒一點咖啡渣，因為它本身有除味的效果，會減低廚餘擺放產生的擾人味道，也可減緩廚餘發臭的程度，但建議還是要儘速處理廚餘。

當植物肥料
由於咖啡渣裡含有豐富的氮，其實也很適合當作植物的肥料，如果家中有種盆栽植栽的人，可把泥土與咖啡渣用9：1的比例混合，可減少害蟲生成，並協助植物生長。建議咖啡渣使用比例不宜過高，不然反而容易發霉跟長蟲。

▲▼ 植物。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

地板打蠟
將咖啡渣裝到紗布袋或是絲襪中，在清潔完地板之後，可以用畫圈的方式擦拭地板，就可以達到打蠟拋光的效果，這方式僅適用於木頭地板喔，但木頭家具如桌椅、櫃子也都適用。

▲木地板,瑜珈（圖／取自免費圖庫Pexels）

關鍵字：

咖啡渣, 星巴克

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