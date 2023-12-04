寶格麗衝進賽車電競界　帥錶與夢幻概念車齊發

▲BULGARI ALUMINIUM X GRAN TURISMO 2023 特別版腕錶碳灰款，全球限量 1,200 只。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）接軌熱血的電競遊戲，於Gran Turismo World Series 巴塞隆納世界總決賽上，一次揭曉兩項創舉。第一項是攜手熱門賽車遊戲《Gran Turismo跑車浪漫旅》，發表2款BULGARI Aluminium x Gran Turismo 特別版腕錶；另一創舉是替遊戲打造的全新超級跑車BULGARI Aluminium Vision GT，以全尺寸實車姿態拉風亮相。



▲BULGARI ALUMINIUM X GRAN TURISMO 2023 特別版腕錶黃色款，全球限量 500 只。

BULGARI Aluminium x Gran Turismo 特別版腕錶分別為碳灰款與黃色款，融合賽車遊戲《Gran Turismo跑車浪漫旅》的飆風元素，點綴鮮豔搶眼的黃色源自 1990年代傳奇義大利gran turismo跑車的儀表板設計，而輕量鋁合金錶殼搭配鐫刻 BULGARI字樣的黑色錶圈是寶格麗的招牌設計，鈦金屬底蓋則鐫刻Vision GT 10 周年紀念標誌。



▲BULGARI Aluminium Vision GT 概念車。

GP（Girard-Perregaux，芝柏表）則自2021年起與英國名車Aston Martin合作，近期發布第5款聯名雙飛橋腕錶Aston Martin限量款，最大特色是通常於腕錶背面的GP0840000-2164機芯以倒置方式展露在正面，顯露微型自動盤與發條盒靈感源自Aston Martin DB12的車輪，錶主同時能欣賞箭形新板橋為傳動輪系和擺輪提供支撐，配上綠色縫線並具織物效果的黑色橡膠材質，處處呼應名車的細節設計。



▲GP和Aston Martin合作的第5款聯名錶雙飛橋腕錶Aston Martin限量款，限量250只。（圖／GP提供，以下同）



▲錶背飾以Aston Martin標誌。