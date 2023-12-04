一蘭拉麵落地高雄大立有譜？　業者：盡量回應民眾需求

▲高雄大立百貨表示目前正積極洽談一蘭拉麵高雄首店，以回應民眾需求。（圖／資料照）

記者蔡惠如／高雄報導

高雄大立近年積極轉型有成，明（12／5）迎來日系居家品牌無印良品全台最大旗艦店開幕，本周四其聯通A、B兩館，廣達1200坪的高雄首間唐吉訶德（DON DON DONKI）也對外迎客，成為一時高雄零售最新話題，大立表示，12月高雄兩間日系旗艦店到位後，預估產生的吸客效應，可推動進館人潮數成長1倍，目前預計館內還有60%將改裝，包括民眾積極希望的一蘭拉麵等品牌，「都會積極爭取」。

▲高雄大立百貨。（圖／記者蔡惠如攝）

高雄大立百貨於1984年開幕，目前還保留台灣現存最早屋頂樂園，2008年投入50億元打造全台唯一LED帷幕大立精品，近年精品品牌移至漢神本館，2019年重新定位自家方向，將「百貨」策略調整，依序引進in89豪華影城、TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店與客美多咖啡館，今年再開無印良品與唐吉訶德全台最大店，並於12／7舉行聯合開幕活動，改裝面積達4500坪。

▲無印良品高雄大立店將於12／5開幕。（圖／業者提供）

大立百貨表示，從2019年陸續引進日系品牌之後，整體業績比未引進前成長30%、來客數也增加60%，其中18歲至40歲的年輕來客佔大多數，目前持續朝年輕化的生活體驗場域進行改造，除了品牌大店，A館1F至4F也引進20多家品牌新成員，包括「日藥本舖」第一百家指標店鋪及年輕族群喜愛的「CACO」、「POLY LULU」、「BONNY & RADE」、「MAJOR MADE」、「maru.a」、「CANTWO」、「日光相機」等。

業者也表示，明年預計將引進5至10間新品牌，並針對2026年大立的第四階段改裝，也因應網友期待，積極洽談一蘭拉麵、Apple直營店、COS等品牌進駐，可能高雄首間一蘭拉麵將在大立落地。