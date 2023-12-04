不只火燒心！營養師曝「胃食道逆流」8大症狀：有口臭、異物感也中鏢

▲營養師提醒除了「火燒心」、嘔酸水外，胃食道逆流還有不少非典型症狀。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

「喝咖啡、吃甜食又讓你胃食道逆流了嗎？」這句廣告詞相信不少人都聽過，但這也是許多人的寫照。營養師陳心驊（菲菲）就表示，現代人因飲食型態的改變，腸胃道症狀越發常見，但其實胃食道逆流除了「火燒心」、胃灼熱、嘔酸水等常見症狀，還有許多非典型症狀！她就列出胃酸逆流的8大症狀，快來看看你中了幾個？

首先陳心驊表示，「胃食道逆流」意指原本在胃裡的內容物，例如空氣、胃酸、食物，逆流至食道或口腔，進而引發的傷害與不適症狀。比較常見的逆流生理機制是由於食道與胃連接的括約肌，因某種原因發生鬆弛、無法正常閉合，使得胃部內容物逆流至食道。

而胃部因為有胃黏膜的保護，所以受得了胃酸的強酸，然而當胃酸逆流至食道或口腔等本不耐酸的器官，就會導致這些器官的傷害，而產生包含火燒心、胃灼熱等8個症狀。

＃牙齒損傷

牙齒琺瑯質受到侵蝕，是胃酸逆流的早期症狀。

＃口臭



食糜逆流到口腔，使口腔菌叢改變而產生異味。

＃嘔酸水



胃酸逆流導致想嘔吐。

＃胃灼熱



胸口、胃部感到灼熱，也就是俗稱的「火燒心」。

＃長期咳嗽

出現慢性乾咳症狀，特別在夜晚。

＃喉間有異物感



長期胃酸侵蝕，使喉嚨發炎、腫脹、有異物感。

＃胸悶胸痛



胸骨後疼痛，向上延伸至喉嚨。

＃聲音沙啞



胃酸逆流，上溢至喉嚨聲帶，引發聲音變化。

最後陳心驊也提醒，除了平常飲食上要注意避免高油高糖食物、酒精、辛辣食品和不吃宵夜、碳酸飲料等重點，像是肥胖、緊身衣褲、懷孕等使得腹部壓力過大，或是像哮喘、止痛藥等藥物和其他疾病也會引發胃食道逆流，也要多注意。