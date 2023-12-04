一瓶超萬用！純露花水「冬季3個用法」趕快學起來

▲純露花水用途多，CP值很高。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活忙碌，越來越多人愛上有機天然花萃保養，來舒緩生活壓力疲勞，像是純露花水可以完全取代化妝水，不僅能濕敷加強肌膚保濕，也可作為髮妝水、曬後舒緩或除毛後舒緩噴霧，一年四季都萬用。

萬用純露花水，三種冬季保養用途一次看：

#取代化妝水

純露花水分子細小容易吸收，同時含有花朵中豐富的營養精華，作為洗臉後的第一道程序在適合不過，給予肌膚適量的滋養同時幫助喚醒肌膚，讓後續保養品更容易吸收。

#濕敷急救

冬季肌膚容易因乾冷出現乾燥泛紅狀況，此時肌膚嚴重缺水需要水分灌注，同時須避免刺激性成分造成肌膚負擔，建議將花水沾濕於化妝棉上濕敷是絕佳保濕舒緩對策。

#保濕噴霧

冬季乾冷加上辦公室冷氣房乾燥，此時隨身攜帶一瓶純露花水噴灑於肌膚，可立即幫助保濕舒緩乾燥，即時給予滋養。成分單純的純露花水從頭到腳都可以噴，毫無負擔！

▲OUI ORGANIC 玫瑰天竺葵純露花水，200ml，1,250元。

蘊含馬達加斯加的香葉天竺葵花水，可有效舒緩泛紅不適，幫助修護肌膚，使肌膚重返健康舒適。此外，玫瑰天竺葵還可喚醒肌膚活力，揮別暗沉、明亮膚色。帶有淡淡玫瑰香，清甜的恰到好處。

▲Melvita 橙花花粹，200ml，1080元。

來自摩洛哥的有機苦橙向來以優異的舒緩、安撫肌膚的敏感不適而聞名。苦橙樹具有獨特濃郁的香味，以蒸餾法萃取出的花水，含有微量苦橙精油，亦具有明亮功效，並帶來細緻愉悅芳香。

▲Jurlique 明星活膚露超值組（買100ml送50ml），1,350元。

以獨家晨曦玫瑰菁萃打造全新配方，加強肌膚屏障與保濕度，是日常必備的保養儀式

輕輕噴灑，使肌膚感受保濕舒緩，自晨曦玫瑰萃取出的花露，幫助滋養讓肌膚散發水潤光澤。