劉詩詩懶理婚變傳言　貓熊項鍊上身媽咪變少女

▲劉詩詩佩戴Qeelin最新Bo Bo Côte d'Azur項鍊流露清新氣息。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星劉詩詩與吳奇隆結婚8年以來，育有一子「步步」，但夫妻倆婚變傳言沒斷過，除了曾發聯合聲明駁斥，近日吳奇隆在節目中分享家庭生活，更坦言減少工作量就是要多陪伴小孩與家庭，而劉詩詩也懶理八卦流言，照樣替代言的華人珠寶品牌Qeelin拍美照，戴上最新的Bo Bo Côte d'Azur貓熊項鍊從媽媽變少女，流露清新優雅氣息。



▲劉詩詩戴的Qeelin Bo Bo Côte d'Azur貓熊墜呈現騎單車模樣，可愛吸睛。

劉詩詩所戴的Qeelin新款Bo Bo貓熊項鍊，設計靈感源自南法的迷人美景，於是讓頭部可隨意轉動的Bo Bo騎上鑽石單車，後座載著花籃裝滿鑲嵌粉紅藍寶石的薰衣草，模樣可愛極了；同為品牌代言人的南韓女星潤娥，則上陣示範中文「閨蜜」拼音的Guimi Bo Bo項鍊，Bo Bo的頭部和四肢均採用靈巧活動的設計，如知心好友般常伴佩戴者，讓潤娥忍不住擺出俏皮模樣秀她的好閨蜜。



▲潤娥佩戴Qeelin以閨蜜為設計靈感的Bo Bo Guimi鍊墜。

台灣珠寶品牌JHENG JEWELLERY近期發表「Full LOVE·緣滿」珠寶系列，創作胸針與鍊墜兩用、身著中式喜服的成雙偶人，12件作品展現新婚夫婦的樣貌，包括拿起團扇輕遮害羞臉龐，或呈現拜堂行禮時的甜蜜畫面等，每一個微縮的小細節都彰顯設計美學與精湛工藝；而招牌的臉譜系列亦有嶄新設計，同樣以珍珠為臉部，搭配彩色寶石精心點綴的頭冠，著實華美。



▲JHENG JEWELLERY「Full LOVE·緣滿」珠寶系列呈現身著中式喜服的成雙偶人，為胸針、鍊墜兩用設計。（圖／JHENG JEWELLERY提供，以下同）

▲JHENG JEWELLERY天然南洋珠鑽石臉譜，1,003,200元。