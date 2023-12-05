漢堡也入榜！那些你以為的「垃圾食物」其實很健康

▲避開炸物，漢堡其實很健康。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人越來越注重飲食，飲食清淡、盡量挑選原型食物，搭配足夠蛋白質，養出健康的體魄，麻辣鍋、巧克力一些覺得少碰為妙的食物，其實也很健康，只要學會正確吃法，飲食其實並沒有那麼多禁忌可言。

#巧克力

巧克力可以抗氧化、提供能量，更能提升心情，對人體來說好處不少，巧克力盡量選純度高的，淺嚐即可、不要過量，其實巧克力比你想得更健康。

#咖啡

不少人每天一杯咖啡幫助提神、同時加速身體代謝，運動前來一杯更能增強運動表現，建議適量飲用黑咖啡，對身體其實很有益處，但因每個人對黑咖啡的耐受度不同，因此也不要喝過量。

#漢堡

現代人生活忙碌，外食其實挑選漢堡也是個好選擇，建議選擇優質食材，避免炸物和高脂醬料，多搭配蔬菜，漢堡不僅方便吃，而且能幫你補足一餐的均衡營養。

#麻辣燙

辣椒能幫助身體新陳代謝，且火鍋只要好好挑選食材，就是均衡營養的一餐，盡量選擇天然食材，避免加工食品，麻辣湯淺嚐，不要喝多。

#冰淇淋

冰淇淋能迅速幫忙補充能量，提供愉悅感心情，冰淇淋建議挑選低脂低糖，控制食用量搭配均衡飲食，讓冰淇淋吃起來更健康。