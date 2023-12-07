店員不藏私！星巴克、路易莎「冬天熱飲」必喝　加一份濃縮層次翻倍

實習記者施至真／綜合報導

天氣冷喝「熱飲」才能溫暖身體，開啟美好的一天！連鎖咖啡店除了甜點、輕食，還有很多人氣咖啡、茶飲必須品嚐，今天就來公開星巴克和路易莎店員推薦的客製化熱飲清單，早上來一杯超療癒。

＃星巴克熱飲推薦

1.福吉茶那堤換燕麥奶＋一杯濃縮

星巴克人氣商品福吉茶那堤，加價更換為燕麥奶，可享受尾韻焙茶結合自然穀物的甜香，店員更私心推薦，除了加入燕麥奶之外，還要再加入一份濃縮，不但能平衡甜度，更能喝到陣陣咖啡香；星巴克黑圍裙咖啡大師Daniel也推薦更換成杏仁奶，淡雅堅果香氣完美融合清新茶香，能喝到更濃郁溫和的口感。

2.醇濃抹茶那堤調整抹茶粉比例

抹茶控一定要嘗試超濃郁的客製化「醇濃抹茶那堤」，建議比例為七匙抹茶粉＋壓一下糖漿，醇厚濃郁的抹茶，不甜也不膩口，一喝就愛上！由於不是每個門市都能製作客製化比例，購買前先詢問店員是否能夠調整比例唷。

3.摩卡＋焦糖風味糖漿＋一份濃縮

由濃縮咖啡、摩卡醬加入新鮮蒸奶調製的摩卡，是初嚐咖啡的朋友最好入門的一款，加入焦糖醬可為摩卡增添層次風味，喜歡咖啡味重一點的話，再加入一份濃縮更對味。

▲咖啡愛好者絕對會喜歡馥列白。（圖／實習記者施至真攝，下同）



4.馥列白＋榛果風味糖漿

咖啡愛好者絕對會喜歡「馥列白」，再按壓一下榛果風味糖漿，醇厚濃郁的咖啡風味，結合溫暖核果香氣，賦予經典馥列白更圓潤順滑的口感。

＃星巴克冷飲推薦：阿里山蜜柚烏龍青茶

解膩就是要喝茶！阿里山烏龍茶選用高海拔區種植的茶葉，經過精心焙製，能品嚐出特有的「山頭氣」滋味，加上特製蜂蜜紅柚醬，層次感再加倍，另外烏龍茶冷卻需要時間，建議不趕時間且喜歡品茶的朋友品嚐看看。

除了星巴克，今天再加碼推薦路易莎的「茶系列也是隱藏的好選擇」！下次不要只點小農系列和莊園系列，偶爾嚐鮮也不錯。

＃路易莎熱飲推薦

1.四季翠玉青茶＋鮮奶，不加糖改加蜂蜜

四季翠玉青茶是最解膩的好滋味，加入香濃小農鮮奶，再搭配不甜不膩的蜂蜜增加風味，入口能感受清新淡雅的茶香伴隨香醇奶香，絕對是奶茶控的首選推薦。

2.紅蜜鮮奶茶

主打孕婦也能喝的紅蜜鮮奶茶，選用不含咖啡因的南非國寶茶，帶有清新青草香氣，加入鮮奶調製成濃郁順滑的療癒風味，非常深受饕客喜愛，推薦升級換成燕麥奶也很不錯喔！

▲紅蜜鮮奶茶。（圖／翻攝自ubereats）