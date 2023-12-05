fb ig video ETtoday search mobile

Kendall Jenner﻿繃帶裝穿出超性感極致水蛇腰！同框小賈愛妻比美掀熱議

>

記者鮑璿安／外電報導

2023奧斯卡電影博物館晚宴（Academy Museum）於洛杉磯舉行，當地時間3日登場，現場星光熠熠，看點還包括超模閨蜜組合坎達兒珍娜(﻿Kendall Jenner﻿)與海莉比伯（Hailey Bieber）一同步上紅毯，兩人分別以FENDI和Saint Laurent禮服現身，在鏡頭前展現無可挑剔的身材，引發熱議。

▲▼ Hailey Bieber ,Kendall Jenner 。（圖／路透）

▲閨蜜組合坎達兒珍娜（右）與海莉比伯出席奧斯卡電影博物館晚宴 。（圖／路透）

▲▼ Hailey Bieber ,Kendall Jenner 。（圖／路透）

▲Kendall Jenner 演繹Fendi 2023 秋冬高級訂製系列禮服。（圖／路透）

眾所周知Kendall Jenner﻿的好身材，當天她選擇了Fendi 2023 秋冬高級訂製系列禮服，用以鮮明的紅色系吸引視線，微高領、長袖從上至下完美貼合身線，但並未散發絲毫沉悶，特殊之處在於類似繃帶元素的收腰細節，帶來了曲線上的變化，Kendall Jenner﻿沒有穿著內衣，選擇更直覺詮釋這套禮服，發揮出身材優勢。

▲▼ Hailey Bieber ,Kendall Jenner 。（圖／路透）

▲▼ Hailey Bieber ,Kendall Jenner 。（圖／路透）

▲Hailey Bieber選擇黑色系Saint Laurent亮片禮服 。（圖／路透）

而小賈斯汀（Justin Bieber）愛妻Hailey Bieber選擇黑色系Saint Laurent亮片禮服，這套廓形簡潔的裙裝注入了削肩式剪裁，同樣遊走出性感曲線，與細膩的閃片元素相佐，在紅毯上閃出迷人光澤，這次閨蜜檔同框比美也為紅毯增添不少火花。


★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

Hailey Bieber, Kendall Jenner, FENDI, Saint Laurent

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

德國媽媽的「減法掃除」每天只花5分鐘　家裡整齊像樣品屋

德國媽媽的「減法掃除」每天只花5分鐘　家裡整齊像樣品屋

漢堡也入榜？那些你以為的「垃圾食物」也能吃得很健康

漢堡也入榜？那些你以為的「垃圾食物」也能吃得很健康

趙露思竟是睡衣大戶！小熊貓舉手好可愛　情侶套裝連陳哲遠都在穿

趙露思竟是睡衣大戶！小熊貓舉手好可愛　情侶套裝連陳哲遠都在穿

最會搞曖昧的3大星座！Top 1撩人只是習慣，喜歡新鮮感又愛自由 劉詩詩懶理婚變傳言　貓熊項鍊上身媽咪變少女 不只火燒心！營養師曝「胃食道逆流」8大症狀：有口臭、異物感也中鏢 一瓶超萬用！純露花水「冬季3個用法」趕快學起來 女生必看婚禮穿搭禁忌＆6大技巧　加碼台韓明星同款範本質感完勝 BLACKPINK「白金漢宮晚宴穿搭」被問翻！禮服＋同款精品包幫你搜出來 長痘期快吃！皮膚科醫師曝「快速復原」6種食物：堅果抗發炎

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面