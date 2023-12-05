記者鮑璿安／外電報導

2023奧斯卡電影博物館晚宴（Academy Museum）於洛杉磯舉行，當地時間3日登場，現場星光熠熠，看點還包括超模閨蜜組合坎達兒珍娜(﻿Kendall Jenner﻿)與海莉比伯（Hailey Bieber）一同步上紅毯，兩人分別以FENDI和Saint Laurent禮服現身，在鏡頭前展現無可挑剔的身材，引發熱議。

▲閨蜜組合坎達兒珍娜（右）與海莉比伯出席奧斯卡電影博物館晚宴 。（圖／路透）

▲Kendall Jenner 演繹Fendi 2023 秋冬高級訂製系列禮服。（圖／路透）

眾所周知Kendall Jenner﻿的好身材，當天她選擇了Fendi 2023 秋冬高級訂製系列禮服，用以鮮明的紅色系吸引視線，微高領、長袖從上至下完美貼合身線，但並未散發絲毫沉悶，特殊之處在於類似繃帶元素的收腰細節，帶來了曲線上的變化，Kendall Jenner﻿沒有穿著內衣，選擇更直覺詮釋這套禮服，發揮出身材優勢。

▲Hailey Bieber選擇黑色系Saint Laurent亮片禮服 。（圖／路透）

而小賈斯汀（Justin Bieber）愛妻Hailey Bieber選擇黑色系Saint Laurent亮片禮服，這套廓形簡潔的裙裝注入了削肩式剪裁，同樣遊走出性感曲線，與細膩的閃片元素相佐，在紅毯上閃出迷人光澤，這次閨蜜檔同框比美也為紅毯增添不少火花。



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