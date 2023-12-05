《富都青年》扎心8金句：活著的時候，就要好好的活

實習記者施至真／綜合報導

《富都青年》由吳慷仁與陳澤耀主演，講述了沒有公民身分證明的阿邦、阿迪兩兄弟，在吉隆坡的「富都」老社區裡苟且偷生，面對艱困環境苟延殘喘的生活，兄弟依然情深，吳慷仁更展現精湛演技，以「0台詞」演出聾啞人士，獲得2023年金馬獎影帝的殊榮，以下8句電影金句，句句扎心！

由吳慷仁與陳澤耀飾演的阿邦、阿迪二人，不僅僅是兄弟，沒有身分證明和血緣關係的他們，更成為彼此生命中的曙光與依靠，在窘困處境中，仍展現感人的兄弟情。

＃他們不要我的時候，只有你要我，現在連你也不要我了嗎？

＃兄弟是一輩子的，不會計較那麼多。

▲吳慷仁與陳澤耀飾演《富都青年》阿邦、阿迪兩兄弟。（圖／翻攝IG@applausemovie_taiwan，下同）

＃在這殘酷的世界，至少我有你。

＃下一次，輪到我來當哥哥，照顧你。

陳澤耀飾演的弟弟「阿迪」，個性橫衝直撞，總是沒想後果便一頭栽入，自以為是為別人好，卻總是讓哥哥為他擦屁股。

＃你將他們的錢放進自己的口袋，這樣是不對的。你需要改變，做個好人，做好人。

＃沒有身分證，我連要考一張機車駕照都不可以。

吳慷仁飾演任勞任怨靠打零工貧窮度日的「阿邦」，正向善良的他卻因為意外，被打入地獄。以精湛演技演出聾啞哥哥，只靠手語肢體和神情表達，從平靜到憤怒、從憤怒到悲哀，無聲勝有聲。

＃我想像你們一樣，但我不行！為什麼這樣？我想要說話，我想要被愛、被喜歡，但什麼都沒有。你叫我不要放棄，繼續活著，但我一點都不能，我永遠要小心、警覺、躲藏、逃離。這不公平，我做錯了什麼？

＃活著的時候，就要好好的活。