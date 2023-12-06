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感情中最不能慣著的星座Top 3 ！第一名喜歡新鮮感　百依百順反而分得快

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▲▼ 星座 。（圖／翻攝自tvn ig）

▲「感情中不能慣著的星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自tvn ig）

記者鮑璿安／台北報導

感情需要互相包容彼此向前邁進，如果總是一個人付出，那麼久了對方就容易止步不前，盲目的遷就對方反而不是好的，以下就公開「感情中不能慣著的星座」Top 3，看看誰上榜了？

Top 3 金牛座

金牛座希望得到另一半的崇拜，但是也容易陷入一種自我陶醉的境界，進而忽視了對方的感受，金牛容易享受被愛，但是沒有學習如何去愛人，他們會以為自己做的對方就已經很滿意了，殊不知完全不知道對方要什麼，因此千萬不要覺得金牛自己會琢磨明白，還是趁早點明一切，不要慣著他們。

Top 2 牡羊座

牡羊座對於愛情的胃口是越來越大，甚至容易把對方所做的當成理所當然，牡羊或許不會說出自己的想法，但是三分鐘熱度的性格是無法改變的，他們不喜歡每天黏著彼此，如果能在相處過程中不斷發現對方的閃光點，有些神秘感，那麼才會讓這段感情有新的火花，在相處中慢慢敞開心扉接納彼此。

Top 1 射手座

射手在一段感情裡頭久了，就會開始想念自由自在的單身狀態，甚至面對另一半的包容感到厭煩，是典型的愛好新鮮感，越是難以征服的，射手才會越感興趣，所以百依百順對他們而言，就是最無趣的狀態，一定要留給雙方空間，別太容易被猜透，才能走得長遠。

關鍵字：

星座, 運勢, 牡羊座, 射手座, 金牛座

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