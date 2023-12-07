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風・Luxury／AP月相變鬼臉　聯手饒舌歌手把萬年曆變潮了

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▲▼AP,ZENITH 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak皇家橡樹系列鏤空萬年曆「Cactus Jack」限量腕錶。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶品牌跨界與運動界、時尚圈與名車界合作屢見不鮮，近期觸角更延伸至音樂與潮流界，激盪出嶄新火花，最受矚目的聯名正是AP（Audemars Piguet，愛彼）與美國饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）的個人品牌「Cactus Jack」攜手，推出Royal Oak皇家橡樹系列鏤空萬年曆限量腕錶，品牌首次採用棕色陶瓷打造錶款，呼應崔維斯史考特在其最新專輯中稱AP錶為「AP巧克力」。

▲▼ Travis Scott 。（圖／翻攝IG）

▲Travis Scott是AP擁護者，曾戴著AP錶遊義大利。（圖／翻攝travisscott IG）

崔維斯史考特過去最為人熟知是與經營美妝事業累積百億身家的凱莉傑納（Kylie Jenner）愛得高調，兩人育有2個小孩，分手後各自精采，他也將個人品牌Cactus Jack經營得有聲有色，吸引AP目光，而他也從品牌收藏家變身為設計角色，創作讓他夢想成真得Royal Oak皇家橡樹系列鏤空萬年曆「Cactus Jack」限量版腕錶，許多元素都從Cactus Jack的設計風格汲取靈感，例如月相顯示等功能會在黑暗中散發藍色或綠色螢光。

▲▼AP,ZENITH 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak皇家橡樹系列鏤空萬年曆「Cactus Jack」腕錶首次以棕色陶瓷打造而成。

由於崔維斯史考特在專輯中暱稱AP錶為「AP巧克力」，因此雙方聯名錶款首次以棕色陶瓷打造，配備白金六角螺絲，而透過錶面可欣賞5135鏤空機芯，從12時起順時鐘方向起分別顯示月份、日期、月相與星期，搭配紅色指針指示周次，細看暗藏設計巧思展現崔維斯史考特的手寫風格，例如星期指針為仙人掌造型、月相被Cactus Jack標誌性的鬼臉取代，配上刻有雙方名稱的全新紋理小牛皮錶帶，限量200只，底蓋的「Utopia is a state of mind」字樣致敬崔維斯史考特最新專輯《烏托邦》。

▲▼AP,ZENITH 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak 皇家橡樹系列鏤空萬年曆「Cactus Jack」限量腕錶在黑暗中散發藍色或綠色螢光。

不僅AP與引領潮流的饒舌歌手合作，ZENITH也與英國知名DJ身兼製作人的的Carl Cox二度合作，探索電子音樂世界，從他最喜愛的一組唱盤作為設計元素，創作限量100只的DEFY Extreme Carl Cox限量版腕錶，錶殼首次採用啞光精鋼和黃金材質，十二邊形錶圈和按鈕保護零件上的啞光黃金細節源自唱盤唱針的金色唱臂，而面盤上3個計時盤就是微型的黑膠唱片模樣，分鐘軌點綴的圓點就像唱盤側面的閃光效果，連動力儲存顯示都充滿妙趣，變身為一個ON/OFF 開關，別具巧思的錶款流露復古氣息；內在也不容小覷，搭載振頻高達50赫茲、計時可精確至1/100秒的El Primero 9004型計時機芯。

▲▼AP,ZENITH 。（圖／公關照）

▲ZENITH推出以英國知名DJCarl Cox命名的DEFY Extreme限量版腕錶，限量100只。（圖／ZENITH提供，以下同）

▲▼AP,ZENITH 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY Extreme Carl Cox限量版腕錶設計靈感源自唱盤。

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