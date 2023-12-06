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派對保養第一波！日本皇室級「24K黃金青春露」　極致抗老豐潤幫肌膚添金

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▲年末派對為肌膚添「金」！日本皇室級「24K黃金青春露」極致抗老豐潤，留下若隱若現的金緻璀璨。（圖／自然美生物科技提供）

時尚中心／綜合報導

2023歲末年終開始倒數，也正是耶誕、跨年派對狂歡的季節。想要美美登場，但你「養肌大作戰」準備好了沒？精緻妝容底下更需要豐潤透亮的彈性肌膚來支撐，就用東森自然美「24K黃金青春露」幫你急救還來得及！

想要讓自己在派對中想要成為全場「嬌」點，就必須讓肌膚擁有良好的質、色、感等3個關鍵，也就是說膚質要細緻柔軟、膚色要淨透勻亮以及膚感要水嫩光滑，一瓶多用途打造完美膚質就靠「黃金青春露」。青春露一直是BIO UP科美研經典商品，從開賣至今兩年來已悄悄熱銷超過10萬瓶，不僅成為藝人、網紅大力推薦的國民青春露，更成為網友們的「穩膚救星」。

今年冬季你絕對不能錯過的全新3.0高奢款「黃金雙酵緊緻豐潤青春露」，金光閃閃超吸睛，全新高奢款特別運用黃金雙導科技結合日法雙酵雞尾酒配方，添加24K超導金箔與專利黃金麴菌，全方位直擊肌膚老化問題，讓每一寸肌膚如絲綢般輕柔細緻，飽滿澎潤，展現金緻璀璨美肌。全新升級「黃金雙酵緊緻豐潤青春露」，全方位抗老，酒藏於每一滴精華中。除了經典核心成分專利雞尾酒配方，抗老成分再升級，擁有24K日本緣付金箔搭配法國波爾多葡萄蔓嫩芽凝萃，啟動多重抗老功效，更被稱之「24K黃金青春露」。

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▲「24K黃金青春露」融合日本匠人工藝，結合24K緣付金箔與黃金麴菌。（圖／自然美生物科技提供）

日本職人精品金箔X法國波爾多葡萄凝萃 奢華與天然植萃的完美結合

「黃金雙酵緊緻豐潤青春露」利用黃金雙導科技，將日本文化遺產與國菌的完美交融，更是將古老的工藝和現代的科技相結合。日法雙酵雞尾酒成分是以葡萄藤蔓嫩芽凝萃結合專利雞尾酒，含有RTX成分與高達971種營養源，擁有高酵的抗老效能和高濃度胺基酸成分。這款全新升級的青春露將豐富的保養成分注入每一滴精華中，展現BIO UP品牌對品質和效果的極致追求。品牌將古老的文化元素與現代科技相結合，是一款具有劃時代意義的高酵保養品，為肌膚帶來全方位的抗老呵護。

黃金不止珍貴，事實上還具有出色的護膚能量。「黃金雙酵緊緻豐潤青春露」採用革命性黃金雙導科技，融合了日本匠人的精湛工藝，將24K緣付金箔這一珍貴的文化遺產帶入肌膚護理的最前線。每一片都是經過半年的耗時手工打造，彷彿蘊含了400年的歷史智慧。透過珍貴金箔與黃金麴菌相互結合，再借助400年的古法工藝和LTF發酵法，為肌膚啟動嶄新的黃金時刻，持續維持著最美的肌膚狀態。

經典升級成分「日法雙酵雞尾酒配方」，嚴選法國波爾多產地最具生命動力葡萄藤蔓嫩芽部位，萃取出如同液體黃金般珍貴的葡萄嫩芽成份，啟動肌膚自我防禦與賦活能量，再結合了專利雞尾酒，高效滲透技術能讓保養成分層層滲透肌膚，加上珍稀成分日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純(α-GG)，能有效保濕潤澤肌膚，打破老化時間法則，定格青春，為肌膚留下絲緞般的完美觸感。

年末派對不能輸！養膚保養交給「黃金雙酵緊緻豐潤青春露」一瓶多用超省時！

年末聚會水水登場，派對前「妝前急救打底」、派對後「修護養膚保養」就靠BIO UP「黃金青春露」，輕輕鬆鬆在派對前擁有晶瑩剔透的美麗肌膚，成為派對女王！只須謹記1擦2拍3濕敷，早晚清潔肌膚後，取適量青春露於掌心，以擦拭的動作由下往上拉提，直到全臉吸收。抑或是用輕拍的方式拍在全臉及頸部，直至完全吸收即可。若是想加強保養，可搭配以青春露浸濕的化妝棉全臉或重點部位加強濕敷，肌膚潤澤澎彈、柔嫩細緻立即有感。

BIO UP科美研
NEW黃金雙酵緊緻豐潤青春露 150ml NT$3,480

「黃金雙酵緊緻豐潤青春露」堪稱「24K黃金青春露」，融合日本匠人工藝，結合24K緣付金箔與黃金麴菌，添加「日法雙酵雞尾酒配方」，精選法國波爾多產地最具生命力的葡萄藤蔓嫩芽部位，結合日本專利雞尾酒，內含日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純(α-GG)，有效保濕潤澤肌膚。保有最純粹的營養成分，延緩老化，達到彈、澎、潤黃金膚況，每一滴青春露推開都能看見金箔閃耀，讓肌膚重現亮麗光采。

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▲BIO UP科美研NEW黃金雙酵緊緻豐潤青春露。（圖／自然美生物科技提供）

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關鍵字：

美妝, 保養, 耶誕, 聖誕, 跨年, 派對, 肌膚, 保濕, 補水, 金箔, 黃金, 酒粕, 東森自然美, 自然美, Bio Up

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