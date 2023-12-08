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天氣冷下雨也不怕！5大約會好去處　健身控還能邊喝咖啡、耍浪漫

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實習記者施至真／綜合報導

冬天天氣冷、下雨也要把握難得休假去約會！除了逛市集、看電影之外，也有很多有趣又紓壓的約會好去處，像是超夯手作地毯體驗、泡溫泉放鬆，還有讓健身控和跑咖人都超心動的Self room，以下約會好去處，現在就筆記起來。

＃簇絨槍手作地毯體驗

你也跟上近年超夯的手作地毯潮流了嗎？從畫布圖案、毛料顏色到著手操作簇絨槍，都由你親自動手，做出屬於自己獨一無二的可愛地毯，拿在手上毛茸茸的好療癒，最適合冬天和另一半一起體驗！

＃溫泉＋岩盤浴

天氣冷最適合泡溫泉！溫暖身體的同時，還能放鬆平常緊繃的身心靈，搭配躺著放鬆的岩盤浴，促進新陳代謝、燃燒脂肪，兩項體驗加成，可說是最友好的懶人美容養生法，實在太療癒紓壓。

▲下雨天約會。（圖／實習記者施至真攝）

▲天氣冷適合溫泉＋舒壓岩盤浴。（圖／實習記者施至真攝）

＃Roller186滑輪場小巨蛋館

台中超夯的約會聖地「Roller186滑輪場」進駐台北小巨蛋了！復古冰宮投影光效與太空科幻元素，讓你光是拍美照，就花掉不少時間，更別說滑輪場內還有四個特色區域，快來嘗試看看，在愉悅的音樂中遨遊太空！

＃Self room路易莎生活運動館

Self room「路易莎生活運動館」一次滿足健身控和跑咖控的假日！兩層樓的空間，包含健身區、有氧區、攀岩牆；運動後，還能愉快的享受下午茶時光，獨家推出了生酮系列乳酪捲、提拉米蘇、椰絲杏仁果餅、能量果麥棒等健身控最愛的美食，喜歡運動的你，必須帶另一半去踩點看看。

＃台北流行音樂中心

由表演廳、文化館及產業區所組成的台北流行音樂中心，不僅建築超有特色，戶外廣場還設有主題市集，產業區也有風格店鋪和美食。附近還有瓶蓋工廠台北製造所和南港CITYLINK，完全是大人和小孩的天堂，讓你逛一整天超滿足！

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▲讀心圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

下雨, 天氣冷, 約會, 旅遊, 台北旅遊, 雨天約會

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