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林嘉欣曝「想念台灣擔仔麵」亮相BALENCIAGA狀態超好　大方分享凍齡秘訣

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記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA台北101專賣店正式開幕，今（5日）請到林嘉欣、施柏宇以及温貞菱搶先逛店，林嘉欣久居香港，許久未在台灣出席公開活動，她一現身就親切問好「好久沒見面了，今天非常開心」，還點名要吃林青霞最愛的財神台南擔仔麵，笑說自己很懷念。

▲▼ BALENCIAGA活動-林嘉欣。（圖／記者黃克翔攝）

▲林嘉欣身穿寬鬆版型的灰底紅條紋西裝外套，手拿LE CAGOLE黑色尖刺穿環造型肩下包。（圖／記者黃克翔攝）

林嘉欣16歲就在台灣出道發行個人專輯，因此回到台北格外親切，她身穿寬鬆版型的灰底紅條紋西裝外套，中性風格自己非常喜歡，她說欣賞品牌創意總監Demna的突破性，前往巴黎看秀時就已經留下了深刻印象，對新店內哪一款單品最感興趣？林嘉欣立刻回答，「最想把身上的外套帶回家，把女性輪廓改造得很有特色。」她也提到手中的LE CAGOLE台北101獨家限定包款，認為造型很吸引人，是很大膽的詮釋。

▲▼ BALENCIAGA活動-林嘉欣。（圖／記者黃克翔攝）

▲林嘉欣分享凍齡秘訣。（圖／記者黃克翔攝）

被問到凍齡保養秘訣，林嘉欣也不藏私表示：「我其實最怕運動，我都做一些拉筋、多喝水，當然最重要是自己開心，有煩惱就會呈現在臉部。」林嘉欣今年7月和結婚12年的導演袁劍偉離婚，她並不避諱此事大方分享現況，「目前感情很自由很開心，我們都還是一家人，離婚不是終點，只是換了相處方式，並沒有覺得離婚就缺少什麼。」

▲▼ BALENCIAGA活動-溫貞菱,林嘉欣,施柏宇。（圖／記者黃克翔攝）

▲（左起）溫貞菱、林嘉欣、施柏宇。（圖／記者黃克翔攝）

施柏宇以棕色格紋長大衣搭配上MONACO中型黑色絎縫鏈帶肩背包，他俏皮說自己是帥氣版本的「鐘樓怪人」，温貞菱則演繹黑色圓肩高領上衣與LE CAGOLE黑色鑽飾掛墜造型肩下包，她說造型雖看似難以親近，但是不會難駕馭、顯得很有自信。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA在台北101開設全新概念店。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲（依序）台北101獨家限定包款LE CAGOLE 黑色尖刺穿環造型肩下包，NT$105,850 ；LE CAGOLE 黑色鑽飾掛墜造型肩下包，NT$207,900。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA在台北101開設佔地125坪的全新概念店，提供最新系列的男女時裝、鞋履、包款、配飾、眼鏡和珠寶，店裝風格是品牌一貫的仿舊感「Raw Architecture」室內設計概念，營造強烈現代感，店內獨賣款式有LE CAGOLE兩款全新造型的肩下包，以黑色尖刺穿環造型和鑽飾打造前衛感受。

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta微風南山快閃店至2024 年 1 月 3 日 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲ Andiamo 提包 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲全新推出的 Gemelli 肩背包 。（圖／品牌提供）

同時，義大利精品 Bottega Veneta 於台北微風南山百貨帶來pop up 快閃店，延續簡約質感，以充氣氣球外觀打造顯眼又獨特的地標，同時展示品牌全新 2024 早春系列商品，延續著流動中的極致工藝理念，標誌性的皮革編織染製以各種亮眼彩盤，涵蓋 Andiamo 提包以及全新推出的 Gemelli 肩背包，都可在店內找到。

關鍵字：

BALENCIAGA, 台北101, 專賣店, 林嘉欣

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