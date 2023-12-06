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試・開箱／玫瑰控不能錯過的3款浪漫新香！這支百葉玫瑰聞到瞬間戀愛

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記者李薇／台北報導

玫瑰，可以說是女性大多數都可以接受的香氛氣味，其柔美中又帶有堅韌的綠意，透過萃取的方式以及不同的品種，更可以呈現出玫瑰的多種樣貌，以下就盤點多款玫瑰氣息的香水，喜歡花香調的女孩絕對要試試。

＃MATIERE PREMIERE 百葉玫瑰

▲MATIERE PREMIERE,COACH,Chloé,香水,香氛。（圖／品牌提供）

「我希望創造一款種植於格拉斯、最高濃度的百葉玫瑰香水。一種無性別、與眾不同的玫瑰香」調香師Aurélien Guichard曾如此說到，身為全球唯一親自種植百葉玫瑰的調香師，因從小在「香水之都」格拉斯長大，造就了他對於香氣獨特的品味，更創造出所謂「衛星香料」概念，透過不超過5種香材來烘托出主要的單一核心香材，綻放出每一個香材獨特的魅力。

其中，這一支百葉玫瑰真的是誰聞誰就會秒陷入戀愛的氣味，從Aurélien Guichard親自栽種的有機莊園萃取出最高濃度的百葉玫瑰原精，輔以番紅花、粉紅胡椒、廣藿香、勞丹脂的氣味，強化玫瑰粉紅明亮又帶有一點辛香的感覺。

＃COACH LOVE 時尚戀紅淡香精

▲MATIERE PREMIERE,COACH,Chloé,香水,香氛。（圖／品牌提供）

紅絲絨玫瑰如同其豔麗的大紅色花瓣，香氣馥郁具有層次，這次COACH就以它作為靈感，推出全新的時尚戀紅淡香精，並且運用活潑香甜的野草莓作為開頭，散發出專屬戀愛的酸甜滋味，同時又帶著愛意濃郁的美好浪漫，刻劃出熱戀中情侶的樣貌。

＃Chloé 光蘊玫瑰淡香精

▲MATIERE PREMIERE,COACH,Chloé,香水,香氛。（圖／品牌提供）

向來很懂製造玫瑰浪漫氛圍的Chloé這次把陽光灑在玫瑰上的意境，利用層層不同的香氣堆疊出來，透過清新的茉莉混合溫暖的香草，讓這一抹陽光變得更加清晰、耀眼，襯托出玫瑰含苞待放的嬌嫩，同時又散發性感氛圍。

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關鍵字：

MATIERE PREMIERE, COACH, Chloé, 香水, 香氛

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