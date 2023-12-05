53歲莫文蔚身材都沒變！一天3碗飯、25年前旗袍照樣穿得下

記者李薇／台北報導

天后莫文蔚時隔4年來台灣慶祝出道30周年，是繼香港、北京之後，與agnes b.合作在台北舉辦「莫后光年」特展，更拿出之前拍攝《沒時間》MV時穿的旗袍，自信地說「肯定穿得下」，自誇身材都沒變，現在偶爾還會穿以前的打歌服。

▲莫文蔚出席「莫后光年」展覽活動。（圖／記者李薇攝）

53歲的莫文蔚出道30年狀態仍然超好，身材幾乎零變化，謙虛笑說是「基因好」，自曝每天都一定要吃飯，以前肚子餓還可以一次吃到三碗，現在也吃很多，冰淇淋、白飯來者不拒，沒在忌口，來台灣最想吃滷肉飯，反而不想吃麻辣鍋，從小就不愛，現在更是怕傷喉嚨。

被問到今年聖誕跨年打算怎麼過，莫文蔚也表示，會跟老公回歐洲過，「前幾年都在忙演唱會，覺得人生有很多東西都很重要，除了工作」，所以現在開始都跟老公黏TT，兩人不能分開超過3天，去哪裡都一起，這次來台灣當然也是老公陪同。

▲莫文蔚開心與粉絲打招呼。（圖／記者李薇攝）

從2011年結婚到現在12年，莫文蔚覺得「互相信賴」是維持婚姻最重要的關鍵，老公直到現在還是常常送花，甚至為了她親自跟開餐廳的朋友學煲湯，甚至在法國特別燉「豬肺湯」給她喝，潤肺止咳，讓她給出200分的高分，大讚老公的用心跟廚藝。

「莫后光年」台北站特展從12月5日到24日為止，地點位於agnes b.信義誠品門市，現場不僅展出許多莫文蔚的作品與特寫剪影，更是有《文丞武蔚》絕版寫真集照片，結合AR技術重現經典魅力。