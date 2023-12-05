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4個超奇怪的化妝技巧！拿竹籤燙睫毛、棉花棒畫眼線拯救手殘人

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記者李薇／台北報導　圖／piccasso_official IG、小紅書、sora_pppp IG

想要畫出精緻的妝容，總有不少小技巧或是工具，可以輔助打造最完美的狀態，以下就盤點5種奇怪的美妝Tips，雖然看起來很不符合常理，但卻意外的有趣。

＃燙竹籤捲睫毛

▲彩妝,技巧。（圖／翻攝自IG）

這應該是所有韓系美容院彩妝師最常見的技巧，因為睫毛夾都會有不符合眼型的問題，或是燙睫毛器捲出來的效果不夠自然，所以南韓彩妝師都很喜歡先用打火機加熱兩支竹籤，透過一上一下的捲動方式，讓睫毛可以擁有自然上翹的弧度。

＃2B鉛筆畫眉毛

▲彩妝,技巧。（圖／翻攝自IG）

之前有網友就在《美妝公社》分享，自己平時有霧眉，但仍然會使用灰色眉粉補一下淡掉的地方，結果沒想到有一天忘記帶，突發奇想拿2B鉛筆畫，沒想到顏色超自然，而且妝效也很持久，被許多網友看到，不禁大呼「書局要缺貨了」。

＃棉花棒畫眼線

▲彩妝,技巧。（圖／翻攝自IG）

棉花棒或是膠帶畫眼線也是很多人都會用的技巧，因為眼尾的眼線很容易拉失敗，所以有些人會用棉花棒（或膠帶），從眼下放到眼尾往後上揚的位置，然後按照傾斜的程度，畫出一條直線，再銜接到眼尾、眼中的位置，就可以畫出比較俐落的線條。

＃奶油抹刀上底妝

▲彩妝,技巧。（圖／翻攝自IG）

最近非常流行的上粉底技巧，適用於肌膚底子較好、喜歡自然妝感的人，運用抹果醬的奶油抹刀或是專門為粉底製作的抹刀，先在邊邊刮取適量粉底，再從臉中央往外抹開，可以讓粉底更均勻平鋪在臉部肌膚，同時不用擔心粉底過多，打造輕透感的底妝效果。

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關鍵字：

彩妝, 技巧

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