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星巴克推「675元飲料券」吸耶誕送禮市場　用來交換禮物剛剛好

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▲星巴克飲料券。（圖／業者提供）

▲星巴克今年首度推出5張規格的飲料券。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

歲末年初的送禮旺季，星巴克今年推出新規格「5張飲料券」來搶禮物市場，以往需要一次買上10張的「低消」，今年門檻大幅降低，只要675元就能入手，對於許多500元門檻的耶誕交換禮物活動來說剛剛好，上市活動期間購買還加碼「糕點88折優惠券」，算是又實用又易入手的選擇。

▲星巴克飲料券。（圖／業者提供）

星巴克紙本飲料券自推出以來，即成為商務各式節慶送禮及收禮的選擇，今年將從12／13起，推出5張一本規格的新券，單張面額135元，一本5張售價675元，滿足千元以下預算的送禮需求。顧客購買後可於優惠期限內，兌換價值150元以下的飲料品項。此外，上市活動期間購買一本675元紙本飲料劵，還可加碼獲得糕點88折優惠券1張。

▲星巴克飲料券。（圖／業者提供）

其實這不僅為送禮需求，對於平常有習慣喝星巴克的消費者而言，也是一種划算的回饋方式（撇除近期常有的買一送一優惠），而購買一本675元紙本券可獲得糕點88折優惠券之外，購買2本可再獲得「25週年小熊萬年曆」，贈品單店採限量提供，送完為止。

▲星巴克飲料券。（圖／業者提供）

無印良品今（12／5）位於高雄大立的870坪全台最大店開幕，祭出多種獨家與搶先販售商品，包括售價89元的設計款黃麻購物袋，另攜手「春池玻璃｜春室」製作回收材製成的玻璃水瓶，採用象徵在地農產「蜂蜜檸檬」的黃色調，別有興味，售價89元，以及觸感細緻的炻器分隔盤，售價250元至350元。

▲無印良品高雄大立店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲無印良品高雄大立店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲無印良品高雄大立店。（圖／記者蔡惠如攝）

將高雄在地酒廠以大樹玉荷包釀造的荔枝酒，做成「玫瑰風味荔枝酒巧克力」，售價139元也是只有這裡買得到。還有使用高雄杉林玫瑰製作的玫瑰面膜，也將當做大立旗艦店的滿額贈禮，只送不賣。

▲無印良品高雄大立店。（圖／記者蔡惠如攝）
    
另外四輪硬殼止滑拉桿箱的「煙燻橘」新色、全系列共11種顏色的口袋筆2款商品也在高雄大立搶先上市，價格分別為4,300元與39元。

關鍵字：

星巴克, 飲料券, 交換禮物

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