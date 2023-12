搶看Fear of God X adidas精品級運動裝、極簡籃球鞋！12／6信義開賣

▲Fear of God Athletics系列 。(圖/品牌提供)

記者鮑璿安/綜合報導

2023年末,終於等到美國時裝品牌Fear of God主理人Jerry Lorenzo與adidas合作打造Fear of God Athletics系列,自2020年官宣雙方合作後,3年時間激蕩出全新面貌,考慮到運動機能性和當代時髦感,超極簡的單品一次揭曉!

▲Fear of God Athletics系列旨在呈現高品質的運動質感裝備,與Fear of God、ESSENTIALS體現三位一體概念 。(圖/品牌提供)

Fear of God Athletics系列旨在呈現高品質的運動質感裝備,與Fear of God、ESSENTIALS體現三位一體概念,也巧妙呼應adidas的三條線標誌,本次涵蓋兩款球鞋、一款拖鞋、運動內衣、服飾等單品,厚實的籃球鞋以麂皮拼接半透明中底,1994 年推出的標誌性adidas足球鞋上的 Predator 條紋得到了重新詮釋, 鞋跟印有「FEAR OF GOD」標誌賦予辨識度。

系列服裝剪裁上偏向於寬鬆廓形,擁有許多男女皆可演繹的無性別款式,挹注淡淡的沙色與黑灰色形成絕妙呼應,三線元素悄悄貫穿所有,將於12月6日(三)於adidas Brand Center 信義品牌概念店獨家限定販售。

▲Fear of God Athletics系列鞋款細節 。(圖/品牌提供)

看更多聯名





▲Canada Goose與CONCEPTS聯名,以高辨識度的迷幻變形蟲圖騰為主軸。(圖/品牌提供)



▲Canada Goose二度攜手日本重磅街頭服飾品牌BAPE,帶來迷彩羽絨外套以及Freestyle 背心。(圖/品牌提供)

本季Canada Goose揭開與CONCEPTS聯名序幕,以高辨識度的迷幻變形蟲圖騰為主軸,結合炫彩面料打造備受歡迎的Crofton系列,聯名涵蓋背心、羽絨外套、手拿包、羽絨靴以及運動褲,黑、藍、綠色大自然色調相佐,滿足全身上下的時髦穿著。Canada Goose更二度攜手日本重磅街頭服飾品牌BAPE (A Bathing Ape),以標誌性的迷彩Giant ABC CAMO迷彩印花一躍而上經典Crofton羽絨外套以及Freestyle 背心,羽絨外套採用 Recycled Feather-Light-Ripstop 輕量、防撕裂結構和防潑水面料製成;羽絨背心則更適合台灣天氣。

▲MONCLER X SACAI聯名系列 。(圖/品牌提供)

同時間MONCLER X SACAI聯名系列也備受矚目,巧妙融合Sacai的多元審美理念與盟可睞Moncler的戶外登山精神,打造男女適穿的全黑、米白色造型,運用出神入化的解構手法,將夾克與長褲相接化作連衫褲、拉開羽絨服衣袖拉鍊可變身披風。系列更著重多場合穿搭,夾克和西裝外套搭配內衣風褶飾連衣裙,兼具柔美優雅氣質與實用功能,打破山系缺少正式感的刻板印象。

▲服飾既可穿在身上,亦可作為配飾隨身攜帶 。(圖/品牌提供)