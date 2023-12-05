搶看Fear of God X adidas精品級運動裝、極簡籃球鞋！12／6信義開賣





▲Fear of God Athletics系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

2023年末，終於等到美國時裝品牌Fear of God主理人Jerry Lorenzo與adidas合作打造Fear of God Athletics系列，自2020年官宣雙方合作後，3年時間激蕩出全新面貌，考慮到運動機能性和當代時髦感，超極簡的單品一次揭曉！

▲Fear of God Athletics系列旨在呈現高品質的運動質感裝備，與Fear of God、ESSENTIALS體現三位一體概念 。（圖／品牌提供）

Fear of God Athletics系列旨在呈現高品質的運動質感裝備，與Fear of God、ESSENTIALS體現三位一體概念，也巧妙呼應adidas的三條線標誌，本次涵蓋兩款球鞋、一款拖鞋、運動內衣、服飾等單品，厚實的籃球鞋以麂皮拼接半透明中底，1994 年推出的標誌性adidas足球鞋上的 Predator 條紋得到了重新詮釋， 鞋跟印有「FEAR OF GOD」標誌賦予辨識度。

系列服裝剪裁上偏向於寬鬆廓形，擁有許多男女皆可演繹的無性別款式，挹注淡淡的沙色與黑灰色形成絕妙呼應，三線元素悄悄貫穿所有，將於12月6日(三)於adidas Brand Center 信義品牌概念店獨家限定販售。

▲Fear of God Athletics系列鞋款細節 。（圖／品牌提供）

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▲Canada Goose與CONCEPTS聯名，以高辨識度的迷幻變形蟲圖騰為主軸。（圖／品牌提供）



▲Canada Goose二度攜手日本重磅街頭服飾品牌BAPE，帶來迷彩羽絨外套以及Freestyle 背心。（圖／品牌提供）

本季Canada Goose揭開與CONCEPTS聯名序幕，以高辨識度的迷幻變形蟲圖騰為主軸，結合炫彩面料打造備受歡迎的Crofton系列，聯名涵蓋背心、羽絨外套、手拿包、羽絨靴以及運動褲，黑、藍、綠色大自然色調相佐，滿足全身上下的時髦穿著。Canada Goose更二度攜手日本重磅街頭服飾品牌BAPE (A Bathing Ape)，以標誌性的迷彩Giant ABC CAMO迷彩印花一躍而上經典Crofton羽絨外套以及Freestyle 背心，羽絨外套採用 Recycled Feather-Light-Ripstop 輕量、防撕裂結構和防潑水面料製成；羽絨背心則更適合台灣天氣。

▲MONCLER X SACAI聯名系列 。（圖／品牌提供）

同時間MONCLER X SACAI聯名系列也備受矚目，巧妙融合Sacai的多元審美理念與盟可睞Moncler的戶外登山精神，打造男女適穿的全黑、米白色造型，運用出神入化的解構手法，將夾克與長褲相接化作連衫褲、拉開羽絨服衣袖拉鍊可變身披風。系列更著重多場合穿搭，夾克和西裝外套搭配內衣風褶飾連衣裙，兼具柔美優雅氣質與實用功能，打破山系缺少正式感的刻板印象。

▲服飾既可穿在身上，亦可作為配飾隨身攜帶 。（圖／品牌提供）