邵雨薇愛上GUCCI「炫彩蓬蓬包」暗示吳慷仁！　自曝最狂交換禮物送假人頭

▲邵雨薇分享派對穿搭時透露自己愛上手上最新款GUCCI「炫彩蓬蓬包」。（圖／記者黃克翔攝）

記者張毓容／台北報導 圖／記者黃克翔攝、品牌提供

進入12月節慶氛圍越來越濃厚，許多品牌也陸續推出適合年末派對、聖誕節穿搭、送禮的節慶系列，精品品牌GUCCI就於5日發表「假日禮讚系列」，現場也邀來人氣女星邵雨薇現身演繹派對時尚穿搭。她分享自己的派對穿搭秘訣時，透露非常喜愛手上的最新款「炫彩蓬蓬包」，更暗示男友吳慷仁下次禮物可以送這個。

這次活動邵雨薇選穿黑色毛呢平口洋裝內搭一件珍珠裝飾領片白色襯衫，腳踩Lady Horsebit黑色跟鞋搭配白色短襪，手上更拿扣著最新粉紅色「炫彩蓬蓬包」，展現出優雅又甜美的小女人氣息。她透露本來定裝時就是設定有點OL的氛圍，沒想到馬尾一梳上去突然有一點學生感，但依舊覺得這樣穿去上班也很俐落又很有魅力，還是很滿意這身裝扮。

被問到私下參加派對的造型，她表示自己喜歡在全身造型中選一個重點當作亮點，比如以全黑的服裝或是比較簡約的服裝，搭配一個稍微浮誇的單品來做重點，「我喜歡在派對的時候，好像很低調但是有個東西很搶眼，」通常都是包包或鞋子等配件類來當作重點，就像是活動現場的造型，她就運用了這套守則，選搭了Horsebit Chain粉紅色「炫彩蓬蓬包」。

談起這款最新「炫彩蓬蓬包」，她更是掩藏不住的喜愛，直呼非常可愛！「我第一次定裝時看到它，拿起來（轉動）就會有不同的光澤，有一種貝殼的光澤感很漂亮！」她還大讚，除了有經典的馬銜鍊設計，還搭配比較柔軟的羊皮，很方便開關包包，很適合在12月或假日的時候帶出去參加party、聚會。在被問到在店裡是否有看到希望另一半當作禮物贈送的單品時，她更直接舉起手上的Horsebit Chain包揮動，笑說「我手上這個（包），很想要在某一天，可以很高調的拿出去！」直接給男友吳慷仁明示。

而近年來聖誕節時幾乎都在工作的她，坦言自己已許久沒有認真的在過聖誕節，除了有一年因買房搬家，剛好在平安夜舉辦「入厝趴」，邀請朋友們來新家，讓所有人都扮成小動物玩「扮裝遊戲」，同時還有玩交換禮物，她笑說當天讓人印象最深的禮物是自己送的。

原來當時她正好在拍科幻影集《2049》，劇中飾演髮型師的她買了一個假人頭在家裡練習剪頭髮，而當戲拍完後假人頭也沒地方放，於是她靈光一閃在交換禮物把假人頭送出去，她笑說收到的朋友很無奈，還怒摔了人頭，但是個有趣的經驗。

GUCCI全新「假日禮讚系列」精選多款以繽紛色彩賦予經典新樣貌的時尚配件，其中擁有超多亮點，首推由Ｍarmont及Horsebit Chain等兩大經典熱門包款換上塞爾維亞羊皮及閃耀炫彩色系的空氣感「炫彩蓬蓬包」，如棉花糖般蓬鬆柔軟的觸感和在不同角度、光線下能閃出百變色調的吸睛效果，一背上就能立即成為亮點。而11月一上市就掀起轟動的Horsebit 1955「怪奇包」也特別推出銀色及金色2款新配色，還有一系列粉色夢幻單品，包含冬季保暖實搭的GG LOGO粉色毛帽、手套或圍巾，或是毛茸茸的粉紅色迷你Marmont羊毛肩背包，全都讓人少女心噴發。

另外，全球精選大城市才有的耶誕限定禮品特殊包裝服務，台灣限定於GUCCI台北101旗艦店獨家享受！即日起至12/31止，台北101旗艦店內將設有「Wrapping Station」禮物包裝站，可享有自由挑選多樣化的禮物包裝紙材、貼紙及繽紛緞帶的期間限定包裝服務。

▲Bottega Veneta微風南山快閃店至2024 年 1 月 3 日 。（圖／品牌提供）

另外，BALENCIAGA在台北101開設佔地125坪的全新概念店，提供最新系列的男女時裝、鞋履、包款、配飾、眼鏡和珠寶，店裝風格是品牌一貫的仿舊感「Raw Architecture」室內設計概念，營造強烈現代感，店內獨賣款式有LE CAGOLE兩款全新造型的肩下包，以黑色尖刺穿環造型和鑽飾打造前衛感受。

▲（依序）台北101獨家限定包款LE CAGOLE 黑色尖刺穿環造型肩下包，NT$105,850 ；LE CAGOLE 黑色鑽飾掛墜造型肩下包，NT$207,900。（圖／品牌提供）