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一換季唇紋就超明顯　3招「微保養」找回蜜桃唇

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▲▼鼻子,臉蛋,嘴唇,醫美,口紅,黑髮,皮膚,保養。（圖／翻攝自pixabay）

▲秋冬嘴唇若太乾燥，有幾種方法能保養。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

冬季平均濕度仍低過一年的許多時刻，臉部暴露在外的時間比身體多很多，也不知覺造成唇紋加深、乾癢脫屑的現象，或許乾裂可以用護唇膏補救，長久累積下來的暗沈卻很難對付，可試試3招養成習慣，慢慢救回你的蜜桃唇。

▲▼嘴唇示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲讓嘴唇維持美麗的粉紅色，要靠長期保養。（圖／pixabay）

多補充維生素B2
嘴唇是非常薄的皮膚構成，腸胃機能低下，也會促成嘴唇顏色黯淡，現代人生活壓力大，累積許多毒素在身體裡，腸胃與消化道功能也普遍不良，建議內在保養先從腸胃做起，多攝取菠菜、肝臟、雞蛋等含有維生素B2的食材吧。

菠菜。（圖／截自Pixabay）

▲波菜含有豐富的維生素。（圖／pixabay）

卸妝要徹底
皮膚與嘴唇暗沉，可能是卸妝不徹底造成的，且經年累月累積，將會非常棘手，建議在狀況不明顯時，要正確而徹底的卸妝，選擇眼唇卸妝的專用液，並依照說明進行清潔，針對唇紋等不易清潔的部分做重點加強，千萬不要太過用力，溫柔的手法避免再增加更多紋路，且可能會造成色素沈澱。

▲▼護唇膏（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲護唇膏要使用直擦，才不會讓唇紋更大。（圖／pixabay）

護唇膏用直擦
很多人秋冬喜歡持續補充護唇膏，但用錯方法可能讓唇紋越變越深，使用護唇膏時建議用「直擦」的方式，跟唇紋線條平行來進行補充，不但可以防止唇紋擴大，也能將滋潤產品推進唇紋深處，不要咬嘴唇、舔嘴唇，這樣會讓水分流失與增加暗沉。

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