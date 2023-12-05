天冷吃鍋進補正好！營養師：「6大危險族群」要當心

▲天冷吃鍋進補要當心，6大危險體質要留意。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

晚上氣溫直直降，這時候來鍋熱呼呼的火鍋進補多好！薑母鴨、羊肉爐、麻油雞...選哪一個好呢？營養師高敏敏提醒「6大危險體質」吃鍋之前要當心。

#易嘴破、皮膚濕疹者

營養師高敏敏提醒，若現正處於嘴巴潰瘍、皮膚蕁麻疹、濕疹、皮膚紅腫癢，代表身體可能已處於發炎狀態，若在此時進補，恐造成發炎狀況加重，反而會延長病情。

#自體免疫疾病者

若是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾癬患者，進補可能導致免疫過度亢進，因此吃補鍋前必須留意。

▲鍋類中的玉米、芋頭需要適量吃。

#糖尿病者

糖尿病患者建議以少油、高纖食材為主，像是攝取南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物，則要注意攝取量，以免血糖過高。

#高血壓者

薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等補鍋中，多半都有加入米酒，建議真的要吃，建議減少烹調時使用的酒量以及沾醬，以免血壓過高。

#痛風患者

營養師高敏敏提醒，痛風患者應少喝湯，湯中的酒精不利於體內普林代謝，吃鍋時澳注意肉的份量，同時記得要多喝水來補充水分。

#腎臟病友

補鍋中的湯及肉類蛋白質中的鉀含量偏高，建議腎臟疾病患者要特別留意攝取量。