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冠軍熱量上看1.3碗白飯！營養師曝「拿鐵熱量排行榜」

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▲▼營養師曝「拿鐵熱量排行榜」。（圖／Unsplash）

每天早上一杯拿鐵提神醒腦，下午再來一杯搭配小點心就是完美的下午茶，你也是拿鐵控嗎？營養師程涵宇分享cama拿鐵熱量排名，看看你每天喝進了多少熱量。

▲▼營養師曝「拿鐵熱量排行榜」。（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）

▲（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）

*註：以下營養資訊為大杯360ml/含糖/熱飲（正常甜度〕

#第1名  栗香拿鐵 372Kcal/糖48.6g

季節限定的栗香拿鐵熱量最高，一杯相當於1.3碗白飯，將栗子泥拌入拿鐵咖啡，增加飲料口感，不僅熱量高，含糖量也最高。

#第2名  黑糖拿鐵 333Kcal/糖39.1g

濃郁黑糖的柴燒蔗香登上熱量第二！想要提醒大家注意只要是黑糖的飲料，含糖量熱量都不會太低，而且為了保有黑糖的風味，店家更是多不給調整甜度，記得偶爾喝就好。

#第3名  香草拿鐵 321Kcal/糖37.4g

香草拿鐵香甜可口，但是小小一杯一樣超過一碗飯熱量，千萬別多喝！

#第4名  蜂蜜拿鐵 318Kcal/糖34.6g

濃濃蜜香加上咖啡完全不違和，熱量也和一碗白飯差不多，因為有添加蜂蜜，建議適量喝，不要天天喝。

#第5名  海鹽焦糖拿鐵 316Kcal/糖36.4g

海鹽和焦糖鹹鹹甜甜的滋味超級搭，讓人一口接一口都不膩口，但有海鹽就得注意裡面會有額外的鈉，像是高血壓、心血管患者、水腫族要特別注意。

第6名  榛果拿鐵 313Kcal/糖35.9g

第7名  蜂蜜燕麥拿鐵 311Kcal/糖27.8g

第8名  經典拿鐵 298Kcal/糖30.7g

第9名  微韻輕拿鐵 292Kcal/糖30.7g

第10名 卡布奇諾 289Kcal/糖29.7g

第11名  經典燕麥拿鐵 277Kcal/糖25.2g

第12名  抹茶拿鐵 271Kcal/糖23.5g

關鍵字：

拿鐵, 熱量, 排行榜

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