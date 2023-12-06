冠軍熱量上看1.3碗白飯！營養師曝「拿鐵熱量排行榜」

每天早上一杯拿鐵提神醒腦，下午再來一杯搭配小點心就是完美的下午茶，你也是拿鐵控嗎？營養師程涵宇分享cama拿鐵熱量排名，看看你每天喝進了多少熱量。

▲（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）

*註：以下營養資訊為大杯360ml/含糖/熱飲（正常甜度〕

#第1名 栗香拿鐵 372Kcal/糖48.6g

季節限定的栗香拿鐵熱量最高，一杯相當於1.3碗白飯，將栗子泥拌入拿鐵咖啡，增加飲料口感，不僅熱量高，含糖量也最高。

#第2名 黑糖拿鐵 333Kcal/糖39.1g

濃郁黑糖的柴燒蔗香登上熱量第二！想要提醒大家注意只要是黑糖的飲料，含糖量熱量都不會太低，而且為了保有黑糖的風味，店家更是多不給調整甜度，記得偶爾喝就好。

#第3名 香草拿鐵 321Kcal/糖37.4g

香草拿鐵香甜可口，但是小小一杯一樣超過一碗飯熱量，千萬別多喝！

#第4名 蜂蜜拿鐵 318Kcal/糖34.6g

濃濃蜜香加上咖啡完全不違和，熱量也和一碗白飯差不多，因為有添加蜂蜜，建議適量喝，不要天天喝。

#第5名 海鹽焦糖拿鐵 316Kcal/糖36.4g

海鹽和焦糖鹹鹹甜甜的滋味超級搭，讓人一口接一口都不膩口，但有海鹽就得注意裡面會有額外的鈉，像是高血壓、心血管患者、水腫族要特別注意。

第6名 榛果拿鐵 313Kcal/糖35.9g



第7名 蜂蜜燕麥拿鐵 311Kcal/糖27.8g



第8名 經典拿鐵 298Kcal/糖30.7g



第9名 微韻輕拿鐵 292Kcal/糖30.7g



第10名 卡布奇諾 289Kcal/糖29.7g



第11名 經典燕麥拿鐵 277Kcal/糖25.2g



第12名 抹茶拿鐵 271Kcal/糖23.5g