肚子狀況多？營養師教改善「便秘、拉肚子、常放屁」3大飲食法

▲營養師表示調整飲食能幫助改善肚子不適的3種狀況。
記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖
你是否也常為腸胃狀況、肚子不舒服感到困擾？便秘、拉肚子或容易放屁等狀況，雖然不如疾病棘手，但常有狀況也會讓人感到身體不適，還可能影響到生活。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，其實透過調整飲食就能幫助改善這些腹部不適的狀況！他就針對便秘、拉肚子、容易放屁等3大狀況，分享需要注意的飲食原則和改善法，有需要的人快來筆記。
＃常便秘、排便不順
蕭瑋霖表示，改善便秘的3大原則為多喝水、多纖維和適量油脂，平時飲食上可多吃以下4種食物。
1.地瓜葉
纖維含量高，可幫助腸道蠕動。
2.優格
可培養腸道好菌。
3.帶皮蘋果
蘋果果皮含有木質素，能幫助腸道蠕動。
4.多喝水
能幫助糞便軟化。
蕭瑋霖也提醒，有些人可能還會想到「早餐店奶茶喝了會拉肚子」的都市傳說，但其實可能是因衛生條件不佳或乳品的乳糖造成腹瀉，比起喝奶茶更建議多吃纖維含量高的食物。
＃腹瀉情況
有拉肚子的情況時，建議以「低渣飲食」為原則，避免粗纖維、乳製品，減少刺激腸道，像是以下4種食物，拉肚子時記得避開。
1.牛奶
牛奶所含乳糖容易加重腹瀉。
2.辛辣食物
容易刺激腸道，加重腸道不適感。
3.生食
別吃如生魚片、沙拉等生食，避免細菌污染。
4.油炸物
過量油脂攝取，會加重腹瀉症狀。
＃容易放屁
減少放屁的重點就是避免吃難以消化的食物，像是寡糖類食物，還有避免十字花科或蔥、蒜等易產氣食物，以下4種食物可盡量少吃。
1.豆製品
其中寡醣容易造成脹氣。
2.十字花科蔬菜
像是青花菜、高麗菜等十字花科蔬菜，含有硫化物容易造成脹氣。
3.精緻甜食
容易造成腸道壞菌生長。
4.大蒜、蔥及韭菜
含有硫化物，容易造成脹氣。
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