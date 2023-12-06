肚子狀況多？營養師教改善「便秘、拉肚子、常放屁」3大飲食法

▲營養師表示調整飲食能幫助改善肚子不適的3種狀況。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是否也常為腸胃狀況、肚子不舒服感到困擾？便秘、拉肚子或容易放屁等狀況，雖然不如疾病棘手，但常有狀況也會讓人感到身體不適，還可能影響到生活。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，其實透過調整飲食就能幫助改善這些腹部不適的狀況！他就針對便秘、拉肚子、容易放屁等3大狀況，分享需要注意的飲食原則和改善法，有需要的人快來筆記。

＃常便秘、排便不順



蕭瑋霖表示，改善便秘的3大原則為多喝水、多纖維和適量油脂，平時飲食上可多吃以下4種食物。

1.地瓜葉

纖維含量高，可幫助腸道蠕動。

2.優格

可培養腸道好菌。

3.帶皮蘋果

蘋果果皮含有木質素，能幫助腸道蠕動。

4.多喝水

能幫助糞便軟化。

蕭瑋霖也提醒，有些人可能還會想到「早餐店奶茶喝了會拉肚子」的都市傳說，但其實可能是因衛生條件不佳或乳品的乳糖造成腹瀉，比起喝奶茶更建議多吃纖維含量高的食物。

＃腹瀉情況



有拉肚子的情況時，建議以「低渣飲食」為原則，避免粗纖維、乳製品，減少刺激腸道，像是以下4種食物，拉肚子時記得避開。

1.牛奶

牛奶所含乳糖容易加重腹瀉。

2.辛辣食物

容易刺激腸道，加重腸道不適感。

3.生食

別吃如生魚片、沙拉等生食，避免細菌污染。

4.油炸物

過量油脂攝取，會加重腹瀉症狀。

＃容易放屁



減少放屁的重點就是避免吃難以消化的食物，像是寡糖類食物，還有避免十字花科或蔥、蒜等易產氣食物，以下4種食物可盡量少吃。

1.豆製品

其中寡醣容易造成脹氣。

2.十字花科蔬菜

像是青花菜、高麗菜等十字花科蔬菜，含有硫化物容易造成脹氣。

3.精緻甜食

容易造成腸道壞菌生長。

4.大蒜、蔥及韭菜

含有硫化物，容易造成脹氣。