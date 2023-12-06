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凱特王妃拷貝自己的穿搭　華麗晚宴造型超省心

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▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（中）為兒童醫院的日間外科部揭幕剪綵。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國王室成員中凱特王妃人氣最旺，有不少公務在身，昨（5日）就趕了兩個重要行程，白天到兒童醫院為日間外科部揭幕，晚上又現身白金漢宮參加王室宴請各國使節的晚宴，兩個截然不同的場合必須妝髮與造型全換，不過喜愛舊衣重穿的她顯然很省心，昨晚宴的閃亮裝扮與今年6月出席約旦王室婚禮的造型一模一樣。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃於晚宴中與各國使節話家常。（圖／路透社）

向來關心兒童教育與健康議題的凱特王妃，昨上午先為兒童醫院日間外科部成立剪綵，她身穿Alexander McQueen藍色褲裝亮相，顯得神采奕奕，她已穿過多套類似剪裁但不同色系的西裝，讓粉絲好奇她究竟買了幾套，時尚圈推測她應該訂製不少相同版型的俐落套裝，只是在顏色與扣子上做變化。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃舊衣服重穿，以Jenny Packham禮服搭Prada晚宴包，並佩戴Lover’s Knot珍珠鑽石冠冕與Greville Chandelier鑽石耳環。（圖／路透社）

而在國宴的隆重場合，凱特王妃一定選穿英國品牌，昨接待各國使節時即穿綴滿亮片的粉膚色Jenny Packham晚禮服，並搭配Prada粉色緞面晚宴包，而頭上則戴著黛安娜王妃生前最喜愛的Lover’s Knot珍珠鑽石冠冕，以及已故女王伊莉莎白二世傳承的Greville Chandelier水晶吊燈型鑽石耳環，從服裝到珠寶首飾都與6月參加約旦王儲婚宴的穿搭相同。

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