fb ig video ETtoday search mobile

聖誕節「創意3C家電禮物」膠囊咖啡機爸媽最愛！　無線充電器上班族必備

>

實習記者施至真／綜合報導

聖誕節送禮最怕送到沒用，對方又不喜歡的禮物，網友最新點評的地雷禮物就含包可愛玩偶、彩妝品等，其實3C家電也是不錯的送禮選擇，以下整理四款不算太貴的創意科技好物，像是咖啡控最需要的膠囊咖啡機、實用度滿分的無線充電器，現在就放進送禮清單吧！

▲3c聖誕禮物。（圖／翻攝momo）

▲聖誕禮物該送什麼，一直是大難題。（圖／翻攝unsplash）

＃創意科技禮物推薦1：臉部按摩器

如果送禮的對象非常愛美，那麼可以考慮送上臉部按摩器給對方，除了放鬆平時緊繃的肌肉、消除水腫，使用的過程也非常紓壓；另外，除了電動的臉部按摩器，水晶按摩滾輪和按摩刮痧板也是不錯的選擇。

＃創意科技禮物推薦2：美腿器

輕巧好攜帶的美腿機，使用360度的完整包覆，透過氣囊擠壓的方式，按摩、放鬆腿部深層肌肉，不只能緩解腿部痠痛問題，溫暖熱敷模式還能幫助消除小腿水腫、強化血液循環，非常適合送給長輩，或是經常久站的朋友。

▲3c聖誕禮物。（圖／翻攝momo）

▲美腿機是送給長輩的好禮物選擇。（圖／翻攝自康是美）

＃創意科技禮物推薦3：膠囊咖啡機

如果你的父母或是另一半，都需要早上喝一杯咖啡開機的話，聖誕禮物首選絕對是膠囊咖啡機！不只節省泡咖啡的時間，造福家人的同時，自己也是受益者，讓你在家就能輕鬆享受咖啡館級的體驗。

＃創意科技禮物推薦4：無線充電器

如果送禮對象也是3C產品重度使用者，一定最擔心手機、Apple Watch、耳機沒電，那麼，3合1多功能無線充電器，絕對能滿足日常使用習慣，上班族放在辦公桌也不占空間，還能輕鬆帶來便利性！

▲3c充電器。（圖／翻攝apple官網）

▲上班族辦公桌必備3合1無線充電器。（圖／翻攝Apple官網）

►6款聖誕「交換禮物」太搞怪！健身狂最愛啞鈴皂、傲嬌小貓收到秒開心

►《富都青年》扎心8金句：活著的時候，就要好好的活

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲課程圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

聖誕節, 聖誕禮物, 送禮, 創意禮物, 3C家電, 咖啡機, 美顏按摩, 腿部按摩

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

跟前任不糾纏三大星座！TOP 1害怕無法挽回　不甘心也會斷開聯繫

跟前任不糾纏三大星座！TOP 1害怕無法挽回　不甘心也會斷開聯繫

總是瘦不下來？營養師教你打造「減肥腦」：讓身體去適應好的習慣

總是瘦不下來？營養師教你打造「減肥腦」：讓身體去適應好的習慣

NIKE爆款鞋下殺4折！「雙12特惠」提前開跑運動鞋、服飾大規模降價了

NIKE爆款鞋下殺4折！「雙12特惠」提前開跑運動鞋、服飾大規模降價了

我單身超驕傲！「單身5好處」投資自己才能遇到更優秀的另一半 A＆F台灣首間概念店開幕！首度引進香氛系列　姊妹牌Hollister當鄰居試營運中 主動就代表很愛你的三大星座！TOP 1害怕說錯話、做錯事　非不得已絕不示好 最適合當老婆的三大星座！TOP 1溫柔婉約又很體貼顧家當然是首選 楊冪超仙羽毛禮服網讚「美得太過份」　劉詩詩自帶氣質化身茉莉公主 超準！從「拿手機方式」看內在性格　「雙手握著」很在意他人看法 盤點全台最美聖誕打卡點！首座LV聖誕樹必拍　台北101夢幻花廊超熱門

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面