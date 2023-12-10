聖誕節「創意3C家電禮物」膠囊咖啡機爸媽最愛！　無線充電器上班族必備

實習記者施至真／綜合報導

聖誕節送禮最怕送到沒用，對方又不喜歡的禮物，網友最新點評的地雷禮物就含包可愛玩偶、彩妝品等，其實3C家電也是不錯的送禮選擇，以下整理四款不算太貴的創意科技好物，像是咖啡控最需要的膠囊咖啡機、實用度滿分的無線充電器，現在就放進送禮清單吧！

▲聖誕禮物該送什麼，一直是大難題。（圖／翻攝unsplash）



＃創意科技禮物推薦1：臉部按摩器

如果送禮的對象非常愛美，那麼可以考慮送上臉部按摩器給對方，除了放鬆平時緊繃的肌肉、消除水腫，使用的過程也非常紓壓；另外，除了電動的臉部按摩器，水晶按摩滾輪和按摩刮痧板也是不錯的選擇。

＃創意科技禮物推薦2：美腿器

輕巧好攜帶的美腿機，使用360度的完整包覆，透過氣囊擠壓的方式，按摩、放鬆腿部深層肌肉，不只能緩解腿部痠痛問題，溫暖熱敷模式還能幫助消除小腿水腫、強化血液循環，非常適合送給長輩，或是經常久站的朋友。

▲美腿機是送給長輩的好禮物選擇。（圖／翻攝自康是美）



＃創意科技禮物推薦3：膠囊咖啡機

如果你的父母或是另一半，都需要早上喝一杯咖啡開機的話，聖誕禮物首選絕對是膠囊咖啡機！不只節省泡咖啡的時間，造福家人的同時，自己也是受益者，讓你在家就能輕鬆享受咖啡館級的體驗。

＃創意科技禮物推薦4：無線充電器

如果送禮對象也是3C產品重度使用者，一定最擔心手機、Apple Watch、耳機沒電，那麼，3合1多功能無線充電器，絕對能滿足日常使用習慣，上班族放在辦公桌也不占空間，還能輕鬆帶來便利性！

▲上班族辦公桌必備3合1無線充電器。（圖／翻攝Apple官網）