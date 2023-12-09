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超夯「蛋白質減重法」一周體脂降3%！　正常吃也能養成易瘦體質

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實習記者施至真／綜合報導

你還在實施斷食法和餐餐計算熱量嗎？想要輕鬆瘦身成功，絕對要嘗試看看近期超夯的「蛋白質減重法」，透過提高優質蛋白質的攝取量增加飽足感，輕鬆調整為易瘦體質，一周體脂就能掉3%，健康又不怕復胖！

＃海鮮替代紅肉

增肌減脂最需要補充優質蛋白質，可從雞蛋、牛奶、肉類、海鮮等食物中取得，而澳洲註冊營養師羅曼詩指出，海鮮的飽和脂肪比肉類低，適量進食海鮮代替進食紅肉，對身體更有益處；另外，減肥過程中不用刻意忌口，像是一直吃水煮蛋、水煮雞肉等，只要盡量避免高油鹽調味即可。

▲蛋白質減重法。（圖／實習記者施至真攝）

▲攝取動物性蛋白質，建議以海鮮替代紅肉。（圖／實習記者施至真攝，下同）

＃足夠蛋白質增加飽足感

「蛋白質減重法」是由日本名醫土田隆所研發的飲食方式，最重要準則是提高優質蛋白質的攝取量，攝取蛋白質會形成肌肉，並轉換成能量，當肌肉量提高，代謝變快、體脂肪也會跟著降低。

▲蛋白質減重法。（圖／實習記者施至真攝）

▲可選擇高蛋白飲搭配茶葉蛋。

除了補充優質動物性蛋白質，植物性蛋白也需要補充，像是豆漿、豆腐、毛豆、紅藜麥等，都含有大量營養價值。

＃調整飲食習慣

由於蛋白質的消化過程比較慢，能夠增加飽足感，減少下一餐進食的份量，但最重要的是，降低你吃零食的頻率，有效調整飲食習慣，避免攝取不必要的熱量。

＃搭配運動

調整完日常攝取的食物後，想要降低體脂，最重要的還是搭配運動！以有氧運動減脂，搭配低強度的肌力訓練，而增肌則需要高強度無氧運動，例如重訓；如果想要同時執行有氧及無氧運動，建議先重訓再有氧。

除了「蛋白質減重法」之外，適當運動及均衡飲食也是瘦身關鍵，但還是需要依照個人身體狀況，找到適合自己的減重方法。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 增肌減脂, 減脂, 蛋白質減重法, 易瘦體質

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