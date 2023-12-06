山本耀司黑色美學進化！「秋冬亮點」解構多穿法外套、絲線人物超逼真

記者鮑璿安／綜合報導

有 「黑色詩人」的日本時裝設計師山本耀司，旗下設計風格以不對稱和暗黑美學為主，今年8月在微風廣場開設首間品牌複合店，引領Yohji Yamamoto山本耀司主線男裝女裝、配件discord新品報到，2023秋冬提出「無形崩解衣裝」概念，打造一系列創新又不過時的單品。

▲雙色迴圈翻領短版外套，以黑色抽繩營造繁複的走向。（圖／品牌提供）

▲黑紅刺繡出打造山本耀司本人彈奏吉他的模樣。（圖／品牌提供）

Yohji Yamamoto主線女裝本季強調解構與多功能的穿衣法則，標誌性的雙色迴圈翻領短版外套，以黑色抽繩營造繁複的走向，可改變線條至腰間、頸部，讓穿衣者自由解讀。山本耀司的設計風格受母親的影響很深，認為女性是堅毅且偉大的存在，他以毛線象徵女性可柔可剛的面貌，最熱烈的黑紅刺繡與散落的餘線組成人物肖像，彷佛山本耀司本人彈奏吉他迴蕩在耳邊。另外極簡主義延伸出落肩羊毛懸垂領長袖洋裝、珠飾絲織一字領傘狀洋裝，則是日常穿搭的經典選擇。

▲印花正裝。（圖／品牌提供）





▲鼓染結構系列包款。（圖／品牌提供）



▲台灣獨家限定襯衫。（圖／品牌提供）

風格切換迅速，本次男裝靈感來自中亞地區與其他國家的傳統圖案與面料，重新演繹出絲路在中亞地區的文化碰撞。京都老工廠將異國印花印製在手紡卡迪斯棉上，打造更加深邃的外觀，營造如長時間穿著的造舊質感。Yohji Yamamoto旗下的高級配件品牌discord Yohji Yamamoto，由100%牛皮製成的鼓染結構系列包款，自由調整包體與提把，創造三種不同造型的背法，同樣是頗受歡迎的配件。





▲星雲鋁金透過各種顏色的堆疊使星雲鋁金精緻的印花重現，像刷漆一般的手感 。（圖／品牌提供）

▲基礎款KURO專區在台北101門市初次登場 。（圖／品牌提供）

同時，以幾何美學聞名的BAO BAO ISSEY MIYAKE進駐台北101，今年秋冬品牌將彩色融合聖誕氣息打造如星河的耀眼刷漆包款，星雲鋁金手提包以及鏈帶包款成為焦點；「Boston奧拉方形」系列使用霧面金屬感三角片，跳脫傳統包款設計。同時熱門的基礎款KURO專區在台北101門市初次登場，以三角片設計蘊含品牌工藝之美，擁有百搭廓形。