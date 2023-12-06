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直擊／1200坪「台灣最豪華唐吉訶德」　高雄大立開箱！　

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▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德高雄大立店明天正式開幕見客。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／高雄報導

繼台中老虎城開幕之後，唐吉訶德全台最大店「高雄大立店」也將在12／7登場，除賣場琳瑯滿目的商品之外，旗下「若櫻壽司」也正式進駐，為打造破千坪、最豪華的門市，設計規劃也有滿滿新鮮感，為呼應高雄市海洋意象，在A、B兩館聯通道還特別設計「海底隧道」，店外還有高達4米的吉祥物Donpen迎賓，準備要做唐吉訶德的全台店王了啦！

從年初發布訊息就有不少人關注的唐吉訶德全台最大店，將在明天正式對外見客，其為該品牌在台灣的第5間分店，足足比台北西門店大上一倍，而業者也表示該店絕對是品牌最齊全、體驗最完整的門市，3個大重點快點GET起來。

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

若櫻壽司進駐高雄
若櫻壽司是唐吉訶德在台獨家打造的壽司店，裝潢以精緻的日式和風為特色，跟品項豐富的賣場呈現完全不同的風情，而高雄若櫻壽司自然是全台最大的店，採用棋盤格座位，讓消費者在用餐時有隱私感，也很適合商務人士與小型聚餐。點餐方式為人力單點，高雄也推出6大拼盤套餐，包括炙燒干貝、炙燒和牛、炙燒赤蝦、特製天婦羅、生魚片壽司與箱壽司，售價從120元至780元不等。

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

此外，該店型還設置2間8至10人的包廂，也有開放式吧檯設計，可觀看師傅製作日式料理過程，開幕期間12／7至12／31，點選特定拼盤或酒款，即送毛豆一份。

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

白飯咖哩、糖果自由裝到飽
若只是逛街累了想來點小食，高雄大立店也擁有全台最完整的立食小店，包括和牛串、現煮食堂、安田精米、MOCHI MOCHI專門店等，讓你逛街就像走進日本廟會一般驚豔，而熟食便當區還獨家規劃「自助咖哩區」，只要購買售價150元的指定容器，就能自由裝填白飯跟咖哩；還有糖果放題區，日本糖果購買指定容器也可以裝好裝滿。

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

獨家3大特色區
高雄獨家專區包括「日本酒專區」、「戶外用品專區」、「可愛專區」，集結各種類型的日本酒，還有清酒冷藏櫃，冰鎮的清酒馬上就能喝得到；戶外用品區則引進集團旗下品牌greenstage，各式露營用具全部找得到，還有不到萬元的電動滑板車；可愛專區則以Z世代喜歡的商品為主題，開幕也推ADA可愛髮夾5件組合優惠價139元。

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

 
 
 
 

關鍵字：

唐吉訶德, 全台最大, 高雄大立, 開幕, 若櫻壽司, 高雄首店, 無印良品, 旗艦店

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