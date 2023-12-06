全台最大「唐吉訶德高雄」開幕優惠！　祭「黑毛和牛」買一送一

▲唐吉訶德高雄大立店開幕，推出多項商品優惠。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／高雄報導

日雜貨品牌唐吉訶德（DON DON DONKI）在高雄大立開設的全台最大店，明（12／7）即將正式開放迎接人潮，除了推出3大全台獨家專區吸客之外，更祭出之前開幕未有的促銷陣容，包括多款特價、買就送、滿額送之外，還有買一送一商品優惠，其中居然還有「日本產黑毛和牛」超海派！快找機會去逛逛吧！

生鮮區別錯過和牛優惠

為了全台最大的生鮮區旗艦店，唐吉訶德也直接祭出超海派生鮮優惠，包括日本產黑毛和牛祭出500元優惠價，開幕再買一送一，每日限量提供；購買8盒納豆特價499元，再送高雄限定版保冷袋，每日限量50組，此外還有「日本直輸蘋果裝到飽」，特價499元也是售完為止。

特價零食一定要入手

在北部廣受歡迎的零食與雜貨區，也推出單品優惠，包括三立風味薄燒餅買2送1，特價3件158元；京乃香綜合米果禮盒，特價499元；日清花椒担担麵杯麵特價149元。零食區的規模陣仗也很驚人，一整面的泡麵牆根本是打卡景點。

美妝區買一送一買起來

針對台灣民眾喜愛的日系美妝，唐吉訶德也特別規劃美妝區讓消費者能一站購足，此外也推出多款開幕買一送一優惠，包括售價550元的Diane工藝香水洗髮露／護髮素、售價199元的Alisha妍樂芉乾洗髮噴霧（限12／7）。此外，12／7開幕當天購買Clear Pro卸妝系列，加贈毛穴小町安撫面膜7枚入。

滿額來店禮

單筆消費滿2,000元，可獲Donpen野餐墊或毛毯。開幕後至明年1／2期間，與店外4米人氣吉祥物Donpen拍照打卡並上傳至官方粉絲團，還可抽Donpen玩偶。